НИПК «Электрон» за 310 млн рублей расширит производство медоборудования под поставки КЖЦ

Санкт-Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» получил займ в размере 310 млн рублей в Фонде развития промышленности (ФРП) для расширения производства рентгеновского оборудования и исполнения обязательств по поставкам рентгеновских аппаратов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в Москве. Финансирование получено по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Санкт-Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» получил займ в размере 310 млн рублей в Фонде развития промышленности (ФРП) для расширения производства рентгеновского оборудования и исполнения обязательств по поставкам рентгеновских аппаратов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в Москве. Финансирование получено по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

С помощью займа НИПК «Электрон» произведет, поставит и установит к 2023 году 40 цифровых рентгенодиагностических комплексов по выигранным в конце 2020 года конкурсам КЖЦ для медучреждений Москвы, расширив при этом действующее производство отечественных рентгенодиагностических комплексов, сообщили в компании. В ходе реализации проекта будет создано четыре рабочих места.

В НИПК «Электрон» рассчитывают, что поставки оборудования смогут не только помочь в диагностике заболеваний, но и достичь целевых показателей по увеличению доли в объеме закупок отечественного медицинского оборудования, установленных в конце 2020 года. Для рентгенографических аппаратов они составляют 55% в 2021 году и предполагают рост до 75% в 2023 году.

Как следует из сообщения компании и данных ЕИС в сфере закупок, займ взят для производства 40 рентгеновских аппаратов по контракту с ГАУ «Гормедтехника» за 1,958 млрд рублей. В 2020 году «Электрон» стал победителем конкурсов на поставку рентгеновского оборудования на общую сумму 5,306 млрд рублей, однако в трех из них, на общую сумму 3,347 млрд рублей, на этапе подписания контракта заказчик – ГАУ «Гормедтехника» – заключил контракт с занявшим второе место «С.П. Гелпик», забраковав банковскую гарантию победителя конкурса. Компания пыталась оспорить решение в Арбитражном суде Москвы, в феврале 2021 года суд отклонил первый иск производителя.

По состоянию на 1 октября 2020 года ФРП выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Наибольшую сумму получили проекты по производству лекарственных препаратов – 9,688 млрд рублей, объем займов на производство средств индивидуальной защиты составил 7,412 млрд рублей, на выпуск медоборудования – 5,223 млрд рублей.

Фото: pharmedprom.ru

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