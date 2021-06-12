Средняя цена лекарств в аптеках за первые четыре месяца выросла на 20%

За первые четыре месяца 2021 года аптечные продажи лекарств выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили почти 390 млрд руб., следует из совместного подсчета «ФВ» и AlphaRM. В упаковках рынок снизился на 13%, до 1,7 млрд. Разнонаправленная динамика может быть связана с повышением средней цены на лекарства.
Аптечные продажи за один месяц – апрель 2021 года – выросли в рублях на 20% по сравнению с апрелем 2020 года, до 99 млрд руб., в упаковках они также снизились – на 6%. В апреле 2021 года продано 415 млн упаковок лекарств.
С 2018 года аптечный рынок лекарственных средств в анализируемый период растет: в упаковках снижение наблюдается только в 2021 году, в рублях тенденция роста сохраняется. В период с января по апрель 2018 года объем продаж лекарств в рублях составлял чуть более 300 млрд руб., в первые четыре месяца 2019 года — 334 млрд руб. В аналогичный период 2021 года из аптек реализовано препаратов на сумму более чем 390 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стоимостный объем рынка вырос на 5%. Натуральные продажи в этот период, напротив, снизились на 13%, опустившись до отметки в 1,7 млрд упаковок.
Рост цены
Значительное снижение аптечного рынка в январе — апреле 2021 года в упаковках (на 13%) при одновременном росте в рублях на 5% может быть связано с ростом средневзвешенной стоимости на препараты. В исследуемый период она выросла на 20% относительно того же периода прошлого года. Если на протяжении двух лет цена держалась примерно на одном уровне – около 195 руб. за упаковку, то в начале 2021 года она резко возросла до 233 руб.
Повышение средней цены могло произойти за счет роста продаж дорогостоящих препаратов, что обусловлено повышенным спросом на ряд препаратов из-за пандемии. Яркий пример – некоторые лекарства из группы антикоагулянтов, одобренные к применению при COVID-19. Доля продаж антикоагулянтов на рынке в январе — апреле 2021 года увеличилась с 3,4% в 2020 году до 4,1% в текущем году. Самый популярный бренд из группы антикоагулянтов — «Ксарелто», средняя цена на него может составлять более 3 тыс. руб.
Лидеры аптечных продаж
Тройка лидеров терапевтических групп (классификация EphMRA) год от года не меняется. На первом месте – ингибиторы АПФ (используются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), в которую входят в основном препараты для лечения артериальной гипертензии с долей рынка в 5,2%. На втором месте — противопростудные и противокашлевые препараты с долей 4,4%, на третьем месте — препараты для лечения заболеваний носа с долей рынка в 4,2%. Из 95 представленных в аптечном сегменте терапевтических групп средняя цена на лекарства выросла в более чем в 80-ти – это больше 85% рынка. В ТОР10 терапевтических групп максимальный рост цены зафиксирован в группе противовирусных средств (+17%).
|ТОР10 терапевтических групп в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — апреле 2021 года
|Рейтинг
|EphMRA-группа 2-го уровня
|Доля продаж, %
|Прирост продаж, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, %
|1
|C9 — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
|5,2
|2,9
|264,5
|11,3
|2
|R5 — противопростудные и противокашлевые препараты
|4,4
|-10,0
|191,8
|14,1
|3
|R1 — препараты для лечения заболеваний носа
|4,2
|9,7
|141,6
|12,9
|4
|B1 — антикоагулянты
|4,1
|25,2
|655,2
|13,4
|5
|M1 — противовоспалительные и противоревматические препараты
|3,9
|9,4
|208,7
|13,5
|6
|J5 — противовирусные препараты для системного использования
|3,5
|-5,4
|475,5
|17,3
|7
|N6 — психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|3,4
|16,8
|346,1
|12,5
|8
|G3 — половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия
|3,3
|2,5
|997,0
|4,9
|9
|J1 — системные антибактериальные средства
|3,3
|0,0
|185,2
|7,1
|10
|G4 — урология
|3,0
|6,2
|626,3
|4,4
|Источник: AlphaRM
За последние два года в тройке лидирующих брендов произошли изменения. Бессменный лидер рынка «Ксарелто» остался на первом месте, а нижние позиции кардинально трансформируются. Бренд «Арбидол» почти догнал лидера и поднялся с шестой строчки на вторую с долей рынка 1%. Антикоагулянт «Эликвис» производства Pfizer улучшил свою позицию, сменив десятую на третью (доля 0,9%). В январе — апреле 2020 года на третьем месте располагался «Мирамистин», антисептические препараты пользовались ажиотажным спросом год назад. В текущем году препарат покинул ТОР10.
По итогам января — апреля 2021 года в рейтинг вошли два новых участника: «Гептрал» компании Abbott – поднялся с 14-й строчки на шестую и «Пенталгин» производства «Отисифарм» — с 11-й на девятую.
|ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — апреле 2021 года
|Рейтинг
|Бренд
|Доля продаж, %
|Прирост продаж, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, %
|Январь-апрель 2021
|Январь-апрель 2020
|1
|1
|Ксарелто
|1,3
|33,5
|3554,2
|8,2
|2
|6
|Арбидол
|1,0
|73,2
|504,7
|16,2
|3
|10
|Эликвис
|0,9
|76,8
|1851,9
|6,9
|4
|5
|Детралекс
|0,7
|21,5
|1589,4
|2,4
|5
|2
|Ингавирин
|0,7
|-16,1
|734,7
|9,4
|6
|14
|Гептрал
|0,7
|61,7
|1734,9
|1,3
|7
|7
|Мексидол
|0,7
|19,3
|446,3
|-0,3
|8
|4
|Нурофен
|0,6
|-4,2
|184,5
|-1,2
|9
|11
|Пенталгин
|0,6
|13,3
|192,6
|5,9
|10
|8
|Терафлю
|0,5
|1,2
|390,7
|7,1
|Источник: AlphaRM
В десятке лидирующих компаний также есть изменения, но не такие существенные, как в рейтинге брендов. Первые два места, как и в прошлом году, занимают Bayer (доля рынка 4,6%) и Novartis (доля рынка 3,8%). На третью строчку поднялась отечественная «Отисифарм» (доля 3,7%), оттеснив Stada, Sanofi и Abbott, каждая из которых спустилась на одну ступень.
Единственной компанией в ТОР10, которая снизила продажи в стоимостном объеме, стала компания Sanofi. Среди популярных лекарств компании более всего в аптеках продажи упали на препараты из группы противопростудных и противокашлевых препаратов (-16% в рублях) и антикоагулянты (-14% в рублях). Причем в упаковках снижение еще значительнее: в первом случае — на 19%, а на антикоагулянты — на 11%. Антигеморроидальные средства данного производителя потеряли почти 94% рынка.
|ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — апреле 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж, %
|Прирост продаж, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, %
|Январь-апрель 2021
|Январь-апрель 2020
|1
|1
|Bayer
|4,6
|12,1
|2
|2
|Novartis
|3,8
|0,2
|3
|6
|Отисифарм
|3,7
|15,3
|4
|3
|Stada
|3,5
|1,7
|5
|4
|Sanofi
|3,4
|-1,8
|6
|5
|Abbott
|3,3
|2,6
|7
|7
|Servier
|3,0
|3,6
|8
|8
|Teva
|3,0
|3,3
|9
|9
|Krka
|2,7
|2,9
|10
|10
|GSK
|2,6
|3,3
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik