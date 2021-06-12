Средняя цена лекарств в аптеках за первые четыре месяца выросла на 20%

За первые четыре месяца 2021 года аптечные продажи лекарств выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили почти 390 млрд руб., следует из совместного подсчета «ФВ» и AlphaRM. В упаковках рынок снизился на 13%, до 1,7 млрд. Разнонаправленная динамика может быть связана с повышением средней цены на лекарства.

Аптечные продажи за один месяц – апрель 2021 года – выросли в рублях на 20% по сравнению с апрелем 2020 года, до 99 млрд руб., в упаковках они также снизились – на 6%. В апреле 2021 года продано 415 млн упаковок лекарств.

С 2018 года аптечный рынок лекарственных средств в анализируемый период растет: в упаковках снижение наблюдается только в 2021 году, в рублях тенденция роста сохраняется. В период с января по апрель 2018 года объем продаж лекарств в рублях составлял чуть более 300 млрд руб., в первые четыре месяца 2019 года — 334 млрд руб. В аналогичный период 2021 года из аптек реализовано препаратов на сумму более чем 390 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стоимостный объем рынка вырос на 5%. Натуральные продажи в этот период, напротив, снизились на 13%, опустившись до отметки в 1,7 млрд упаковок.

Рост цены

Значительное снижение аптечного рынка в январе — апреле 2021 года в упаковках (на 13%) при одновременном росте в рублях на 5% может быть связано с ростом средневзвешенной стоимости на препараты. В исследуемый период она выросла на 20% относительно того же периода прошлого года. Если на протяжении двух лет цена держалась примерно на одном уровне – около 195 руб. за упаковку, то в начале 2021 года она резко возросла до 233 руб.

Повышение средней цены могло произойти за счет роста продаж дорогостоящих препаратов, что обусловлено повышенным спросом на ряд препаратов из-за пандемии. Яркий пример – некоторые лекарства из группы антикоагулянтов, одобренные к применению при COVID-19. Доля продаж антикоагулянтов на рынке в январе — апреле 2021 года увеличилась с 3,4% в 2020 году до 4,1% в текущем году. Самый популярный бренд из группы антикоагулянтов — «Ксарелто», средняя цена на него может составлять более 3 тыс. руб.

Лидеры аптечных продаж

Тройка лидеров терапевтических групп (классификация EphMRA) год от года не меняется. На первом месте – ингибиторы АПФ (используются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), в которую входят в основном препараты для лечения артериальной гипертензии с долей рынка в 5,2%. На втором месте — противопростудные и противокашлевые препараты с долей 4,4%, на третьем месте — препараты для лечения заболеваний носа с долей рынка в 4,2%. Из 95 представленных в аптечном сегменте терапевтических групп средняя цена на лекарства выросла в более чем в 80-ти – это больше 85% рынка. В ТОР10 терапевтических групп максимальный рост цены зафиксирован в группе противовирусных средств (+17%).

ТОР10 терапевтических групп в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — апреле 2021 года Рейтинг EphMRA-группа 2-го уровня Доля продаж, % Прирост продаж, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, % 1 C9 — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) 5,2 2,9 264,5 11,3 2 R5 — противопростудные и противокашлевые препараты 4,4 -10,0 191,8 14,1 3 R1 — препараты для лечения заболеваний носа 4,2 9,7 141,6 12,9 4 B1 — антикоагулянты 4,1 25,2 655,2 13,4 5 M1 — противовоспалительные и противоревматические препараты 3,9 9,4 208,7 13,5 6 J5 — противовирусные препараты для системного использования 3,5 -5,4 475,5 17,3 7 N6 — психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения 3,4 16,8 346,1 12,5 8 G3 — половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия 3,3 2,5 997,0 4,9 9 J1 — системные антибактериальные средства 3,3 0,0 185,2 7,1 10 G4 — урология 3,0 6,2 626,3 4,4 Источник: AlphaRM

За последние два года в тройке лидирующих брендов произошли изменения. Бессменный лидер рынка «Ксарелто» остался на первом месте, а нижние позиции кардинально трансформируются. Бренд «Арбидол» почти догнал лидера и поднялся с шестой строчки на вторую с долей рынка 1%. Антикоагулянт «Эликвис» производства Pfizer улучшил свою позицию, сменив десятую на третью (доля 0,9%). В январе — апреле 2020 года на третьем месте располагался «Мирамистин», антисептические препараты пользовались ажиотажным спросом год назад. В текущем году препарат покинул ТОР10.

По итогам января — апреля 2021 года в рейтинг вошли два новых участника: «Гептрал» компании Abbott – поднялся с 14-й строчки на шестую и «Пенталгин» производства «Отисифарм» — с 11-й на девятую.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — апреле 2021 года Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены, январь-апрель 2021/январь-апрель 2020, % Январь-апрель 2021 Январь-апрель 2020 1 1 Ксарелто 1,3 33,5 3554,2 8,2 2 6 Арбидол 1,0 73,2 504,7 16,2 3 10 Эликвис 0,9 76,8 1851,9 6,9 4 5 Детралекс 0,7 21,5 1589,4 2,4 5 2 Ингавирин 0,7 -16,1 734,7 9,4 6 14 Гептрал 0,7 61,7 1734,9 1,3 7 7 Мексидол 0,7 19,3 446,3 -0,3 8 4 Нурофен 0,6 -4,2 184,5 -1,2 9 11 Пенталгин 0,6 13,3 192,6 5,9 10 8 Терафлю 0,5 1,2 390,7 7,1 Источник: AlphaRM

В десятке лидирующих компаний также есть изменения, но не такие существенные, как в рейтинге брендов. Первые два места, как и в прошлом году, занимают Bayer (доля рынка 4,6%) и Novartis (доля рынка 3,8%). На третью строчку поднялась отечественная «Отисифарм» (доля 3,7%), оттеснив Stada, Sanofi и Abbott, каждая из которых спустилась на одну ступень.

Единственной компанией в ТОР10, которая снизила продажи в стоимостном объеме, стала компания Sanofi. Среди популярных лекарств компании более всего в аптеках продажи упали на препараты из группы противопростудных и противокашлевых препаратов (-16% в рублях) и антикоагулянты (-14% в рублях). Причем в упаковках снижение еще значительнее: в первом случае — на 19%, а на антикоагулянты — на 11%. Антигеморроидальные средства данного производителя потеряли почти 94% рынка.