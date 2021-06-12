CDC сообщили о более частых случаях миокардита после прививки Pfizer и Moderna

Американские CDC сообщили о том, что у людей в возрасте от 16 до 24 лет вероятность миокардита после прививки от COVID-19 Pfizer и Moderna выше, чем ожидалось. На конец мая в США было зарегистрировано 475 случаев миокардита после вакцинации у людей до 30 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, количество случаев миокардита у людей в возрасте от 16 до 24 лет после вакцинации отт COVID-19 оказалось выше, чем ожидали специалисты. Такие случаи фиксировались после прививок мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna, сообщает CNBC.

На 31 мая CDC получил сообщения о 275 случаях миокардита в этой возрастной группе, говорится в сообщении агентства, подготовленном для заседания консультативной группы FDA. При этом отмечается, что для этого возраста ученые ожидали увидеть от 10 до 102 случаев миокардита или перикардита — воспаления сердечной мышцы или окружающей ее оболочки.

«У нас явно есть дисбаланс», — заявил доктор Том Симабукуро из Управления безопасности иммунизации CDC на заседании Консультативного комитета FDA по вакцинам и родственным биологическим продуктам. Он также заявил, что точные диагнозы еще не поставлены. Их уточнят в ходе дальнейшего расследования.

По данным CDC, в общей сложности было зарегистрировано 475 случаев миокардита или перикардита у людей в возрасте младше 30 лет. Согласно информации агентства, у большинства госпитализированных пациентов (81% из них), симптомы полностью исчезли. По состоянию на 31 мая 15 человек оставались в больнице, трое находились в реанимации. CDC пишет, что большинство случаев возникает у мужчин, а среднее время до появления симптомов составляет два-три дня.

В конце мая FDA заявило о том, что миокардит после вакцинации встречается крайне редко среди людей в возрасте от 14 до 21 года, получивших вакцины от COVID-19. В агентстве отмечали, что зарегистрированные случаи заболевания прошли «в очень легкой форме и длились около одного-двух дней» и, как правило, были отмечены после получения второй дозы.

Николай Соколов

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