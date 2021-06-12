РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» в 94,3% в ходе применения в Бахрейне

Исследование вакцины «СпутникV», проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс.человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3%, сообщает РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил данные Министерства здравоохранения Королевства Бахрейн о применении российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения.

Исследование эффективности, проведенное в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года.

«При этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в легкой форме», – указано в сообщении.

Данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутника V»:

не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом;

не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией;

отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации.

«Спутник V» одобрен в Бахрейне в феврале, а 11 мая регулятор этой страны одобрил для экстренного использования однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

3 июня «ФВ» писал, что на полях Петербургского международного экономического форума РФПИ, Mumtalakat Holding Company (суверенный фонд Королевства Бахрейн) и «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») подписали меморандум о взаимопонимании с целью строительства в Бахрейне предприятия по производству российской вакцины «Спутник V». Как ожидается, препарат будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщила пресс-служба «Биннофарм Групп» и РФПИ.

Фото: mail.ru

Елена Сидорова

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