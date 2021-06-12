Услугой дистанционной покупки лекарств воспользовались 380 тысяч человек

За год в России в рамках дистанционной торговли было продано 1,8 млн упаковок лекарственных средств. Этой услугой воспользовались 380 тыс. граждан.

Средняя величина чека при дистанционной покупке лекарств за период с 18 мая 2020 года по 1 июня 2021 года составила 1414 руб. Дальность доставки колеблется от 3 до 50 км. Об этом рассказала заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева в ходе всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» «ФармМедобращение 2021» 11 июня, передает корреспондент «ФВ».

По итогам года сложилась средняя стоимость доставки на уровне 200 руб. По этой цене препараты привозят в Москве, Московской, Пензенской и Челябинской областях, Удмуртии, Ставропольском крае. Стоимость доставки колеблется в зависимости от региона от 99 до 330 руб. Самая дорогая услуга в Воронежской, Кировской и Сахалинской областях. Самая дешевая — до 129 руб. в Пермском, Алтайском краях, Новосибирской области, Чувашии.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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