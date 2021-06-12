Центр лекобеспечения объявил семь аукционов на поставку рисдиплама для пациентов со СМА

Препарат «Эврисди» (МНН рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 21 июня.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 536 181,70 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 09:03.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 195 459 514,80 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:26.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 298 544 327,40 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:26.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 188 096 313,90 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:46.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 201 483 951,90 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:20.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 297 205 563,60 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:10.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 235 622 428,80 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:06.

10 июня «ФВ» писал об объявлении двух аукционов на поставку рисдиплама.

До этого по всем аукционам на поставку препарата рисдиплам для подопечных «Круга добра» контракты заключались с компанией «Ирвин», которая единственная подавала заявки на участие.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

pharmvestnik