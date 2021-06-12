Центр лекобеспечения объявил семь аукционов на поставку рисдиплама для пациентов со СМА

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препарата рисдиплам, который применяется для лечения СМА. Его выпускает компания Roche под брендом «Эврисди».
Препарат «Эврисди» (МНН рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 21 июня.
– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 296 536 181,70 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 09:03.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 195 459 514,80 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:26.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 298 544 327,40 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:26.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 188 096 313,90 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:46.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 201 483 951,90 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:20.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 297 205 563,60 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:10.
— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
Начальная (максимальная) цена контракта: 235 622 428,80 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.06.2021 11:06.
10 июня «ФВ» писал об объявлении двух аукционов на поставку рисдиплама.
До этого по всем аукционам на поставку препарата рисдиплам для подопечных «Круга добра» контракты заключались с компанией «Ирвин», которая единственная подавала заявки на участие.
Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.
Елена Сидорова
pharmvestnik