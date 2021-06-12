Борьбой с картелями в ФАС займется экс-прокурор из Москвы

Вместо уволившегося Андрея Тенишева главой Управления по борьбе с картелями ФАС назначен экс-прокурор Западного административного округа Москвы Григорий Радионов. Новый начальник должен будет пересмотреть подходы в работе управления.
Начальником Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службе назначен Григорий Радионов, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС. Ранее он занимал пост прокурора Западного административного округа Москвы. Возглавлявший управление Андрей Тенишев уволился из-за разногласий с начальством.
Новый глава управления должен будет пересмотреть подходы в борьбе с картелями при проведении торгов, реализации национальных проектов, особенно в социально значимых отраслях экономики, а также добиться экономии средств бюджета, сообщили в ФАС. Кроме того будут активнее применяться цифровые методы борьбы с картелями.
В конце мая сообщалось, что ФАС планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему «Антикартель». Она с помощью искусственного интеллекта будет искать картельные сговоры на рынках.
Тенишев отметил, что не согласен с методами работы нового главы антимонопольной службы Максима Шаскольского, который пришел вместо Игоря Артемьева в ноябре 2020 года.
Накануне стало известно об увольнении статс-секретаря — замглавы Андрея Цариковского, который проработал в ФАС около 17 лет. В последнее время он курировал борьбу с картелями и общественные связи. В качестве замглавы ФАС назначена Нелли Галимханова, а в качестве статс-секретаря назначен Сергей Пузыревский.
Фото: old.mosproc.ru
Ринат Васбеев
Маргарита Грошева
pharmvestnik