Борьбой с картелями в ФАС займется экс-прокурор из Москвы

Начальником Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службе назначен Григорий Радионов, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС. Ранее он занимал пост прокурора Западного административного округа Москвы. Возглавлявший управление Андрей Тенишев уволился из-за разногласий с начальством.

Новый глава управления должен будет пересмотреть подходы в борьбе с картелями при проведении торгов, реализации национальных проектов, особенно в социально значимых отраслях экономики, а также добиться экономии средств бюджета, сообщили в ФАС. Кроме того будут активнее применяться цифровые методы борьбы с картелями.

В конце мая сообщалось, что ФАС планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему «Антикартель». Она с помощью искусственного интеллекта будет искать картельные сговоры на рынках.

Тенишев отметил, что не согласен с методами работы нового главы антимонопольной службы Максима Шаскольского, который пришел вместо Игоря Артемьева в ноябре 2020 года.

Накануне стало известно об увольнении статс-секретаря — замглавы Андрея Цариковского, который проработал в ФАС около 17 лет. В последнее время он курировал борьбу с картелями и общественные связи. В качестве замглавы ФАС назначена Нелли Галимханова, а в качестве статс-секретаря назначен Сергей Пузыревский.

Фото: old.mosproc.ru

Ринат Васбеев

Маргарита Грошева

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