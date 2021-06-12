«Чикагские убийства» изменили правила дистрибьюции лекарств

Осенью 1982 года в Чикаго произошла серия смертей. Следствие установило, что все жертвы отравились одним и тем же — анальгетиком тайленолом компании Johnson & Johnson. В упаковках лекарства, которые у них нашли, обнаружили цианистый калий. FDA рекомендовало отказаться от использования препарата до конца расследования.

Для Johnson & Johnson это был сильный удар: тайленол в то время был самым популярным анальгетиком в США, занимал 35 % рынка обезболивающих и ежегодно приносил компании 1 млрд долларов прибыли.

Однако вскоре следствие установило, что производитель не имел отношения к отравлениям: все стандарты производства им были соблюдены. Яд попал в упаковку на этапе транспортировки лекарства в аптеки. В рознице было изъято ещё 40 упаковок с отравленным тайленолом, и все они были маркированы разными сериями и произведены на разных заводах.

Вскоре Johnson & Johnson получили письмо с требованием выплатить один миллион долларов за прекращение отравлений. Полиция нашла и арестовала подозреваемого. Но ему было предъявлено только обвинение в вымогательстве. Никаких доказательств того, что он добавлял яд в капсулы, не смогли отыскать. Поиски отравителя до сих пор не дали результата.

Этот инцидент подтолкнул американских фармпроизводителей к разработке устойчивой к взломам упаковки и к отказу от капсул. Фальсификация лекарственных препаратов была признана федеральным преступлением. FDA разработало ряд мер, направленных на борьбу с подделками и фальсификатом, а также начало работать над совершенствованием контроля цепочки поставок фармацевтической продукции.

Дело, известное как «Чикагские отравления», оказало определяющее влияние на внедрение в американскую практику стандарта надлежащей дистрибьюторской практики, или GDP.

gxpnews