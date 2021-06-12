Аптечные продажи: растущий апрель против провального марта

После неудачного марта в апреле 2021 года аптечные продажи вышли в плюс – на 5,3% по сравнению с апрелем 2020 года. «Ковидные» группы препаратов по сравнению с 2020 годом показывают спад (-12%), а остальные группы – незначительный (7%), но рост. Рост относительно 2019 года идет пока только в денежном эквиваленте, но заметно снижается в упаковках, говорится в отчете DSM Group.

За 4 месяца аптечные продажи упали на 6% в рублях и на 18% в упаковках. Более того, по упаковкам уровень потребления пока ниже «доковидного» 2019 года, хотя растет в рублях. Но если смотреть на первые 4 месяца 2021 года, то наблюдается прирост рынка, правда, если вычесть из него провальный март.

За счет чего происходит рост? За счет цен. Во-первых, рост средневзвешенной стоимости упаковки ускорился за 4 месяца — +15%. Во-вторых, начали расти цены на препараты стоимостью ниже 150 руб. В-третьих, аптечная наценка по сравнению с 2020 годом выросла на 1%.

Уже ясно обозначились тренды 2021 года: растет доля дорогих препаратов, и «дорогой» сегмент уже начал показывать положительную динамику: препараты стоимость выше 500 руб. за первые 4 месяца 2021 не только не упали, в отличие от более дешевых, но и показали в стоимостном выражении прирост в 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Конечно, в первые 4 месяца 2020 года этот же сегмент по сравнению с 2019 г. показал рост на 25% в стоимостном выражении, но тем не менее.

Еще одна характерная черта 2021 года: рост числа реализуемого ассортимента. С начала года динамика аптечного ассортимента по SKU выше, чем не только в 2019, но и в 2020, а средняя представленность по SKU за март и апрель достигла уровня 2019 года, хотя зимой уступала.

Если смотреть на бренды, то наилучшее положение по итогам апреля 2021 года у антикоагулянтов: «Ксарелто» сохраняет первое место с приростом по продажам в рублях в 30,7%, а «Эликвис» поднялся на 10 строчек и занял 4-е место, за счет роста продаж на 51,1%. На втором месте «Детралекс», поднявшийся на 3 строчки и увеличивший в апреле продажи на 17,7%. А вот «Арбидол» остался на третьем месте, несмотря на падение продаж на 1,6%. Сильнее всех снизился прирост в рублях у «Ингавирина» (-22,5%), но он по-прежнему остается в ТОП-10 брендов, хотя и на 9м месте. А чемпионом апреля стал «Гептрал», продажи которого в рублях выросли на 78,9%.

В стоимостном выражении продажа рецептурных препаратов восстанавливается быстрее: после провального марта их прирост в рублях составил 8,7% п сравнению с 2020 г., в то время как у безрецептурных это значение всего 1,9%.

Схожая ситуация с препаратами, не входящими в перечень ЖНВЛП, их продажи в апреле росли сильнее, чем у препаратов из перечня: рост в рублях по сравнению с апрелем 2020 г. 7,5% (против 1,6% препаратов из перечня). При этом инфляция на препараты не из списка ЖНВЛП не высока.

Также в апреле 2021г. сильнее выросли продажи импортных препаратов: локализованные препараты выросли в рублях на 3,3% по сравнению с 2020 годом, а импортных – на 6,9%. Если говорить о продажах в упаковках, импортные препараты практически восстановились до уровня 2020 года.

Сезонность препаратов в 2021 году соответствует сезонности прошлых лет у антигистаминных препаратов, препаратов для лечения органов дыхания и пртивогрибковых препаратов для лечения кожи, а вот у антисептиков и дезинфецирующих препаратов и у антиподагрических препаратов сезонные продажи в упаковках отличаются от сезонности не только в 2020 г., но и в 2015-2019 гг.

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