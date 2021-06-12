Teva подала иск против Eli Lilly из-за патентов на препарат против мигрени

Компания Teva направила новый иск против Eli Lilly в федеральный суд Массачусетса 8 июня, в тот же день, когда она получила два новых патента на препарат Ajovy от Управления США по патентам и товарным знакам, сообщает FiercePharma.

Израильский производитель лекарств заявляет, что конкурирующий препарат Eli Lilly для профилактики мигрени Emgality противоречит двум недавно выданных патентам на Ajovy. Компания пытается помешать Eli Lilly производить и реализовывать свой ингибитор CGRP в США и требует возмещения убытков.

Судебный инициирован из-за того, что две фармацевтические компании борются из-за девяти других патентов Teva, выданных на Ajovy. Teva и Eli Lilly вышли за Amgen на рынок профилактики мигрени еще в 2018 году. После одобрения препарата Emgality компания Teva подала в суд на Eli Lilly за предполагаемое игнорирование девяти патентов при реализации препарата Ajovy. Судебное разбирательство по этому делу ожидалось в феврале 2022 года.

Кроме того, Eli Lilly оспорила эти патенты Teva в Бюро патентов и товарных знаков США и получила неоднозначный результат. В начале 2020 года агентство аннулировало шесть патентов Teva, но оставило в силе оставшиеся три. Теперь обе компании собираются обжаловать это решение.

gxpnews