В России производятся 21 из 28 рекомендуемых для лечения коронавируса препаратов

Большая часть препаратов — 21 из 28 — рекомендуемых Минздравом для лечения коронавируса, производятся в России, восемь из них — полным циклом производства из отечественных составляющих, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Нам казалось, что за такие сроки невозможно реализовать некоторые задачи, но мы это смогли. Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых министерством здравоохранения для лечения ковида препаратов, а их 28, 21 производится у нас, и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций», — приводит ТАСС слова Голиковой с коллегии Минпромторга.

Вице-премьер отметила, что в 2020 году здравоохранение стало мобилизировалось вместе с промышленностью. По ее словам, так же важно, чтобы Россия продолжала наращивать объемы производства и была готова к пандемиям заранее.

gxpnews