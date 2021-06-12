Компания AbbVie поддерживает фокус России на инновации в области онкогематологии

Глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания AbbVie выступила партнером панельной дискуссии на тему «Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям» в рамках программы «Здоровое общество» на Петербургском экономическом форуме 2021.

В обсуждении приняли участие представители законодательных, регуляторных органов, профессионального сообщества и пациентских организаций. Основные темы дискуссии затронули вопросы, связанные с доступностью инновационной терапии таргетными препаратами, принципы планирования бюджета с учетом возможного включения высокоэффективных таргетных препаратов с фиксированным курсом терапии в федеральные программы, включая «14 ВЗН», совершенствование клинических рекомендаций, а также системы маршрутизации пациентов.

Вадим Птушкин, Главный внештатный специалист-гематолог, заместитель главного врача по гематологии Московского городского гематологического центра ГБУЗ «Городская клиническая больница имени им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, профессор: «Таргетная терапия позволяет перейти от токсичной химиотерапии к менее токсичным более избирательным и эффективным методам лечения: таргетным препаратам. В группе последних у нас уже появляется выбор, позволяющий учитывать пожелания самого пациента: назначить прием препарата длительно, фактически на пожизненной основе, как ингибиторы тирозин киназы Бротона при ХЛЛ или использовать терапию, фиксированную по времени (при назначении венетоклакса с моноклональными антителами). Эта возможность выбора помогает персонализировать подход в лечении пациента в зависимости от его факторов прогноза и стиля жизни. Мы можем с уверенностью сказать, что лекарственная таргетная терапия – это будущее онкологии и онкогематологиии».

По мнению экспертов, использование наиболее эффективных инновационных препаратов позволяет не только достичь лучших результатов в терапии пациентов с онкогематологическими заболеваниями, но и представляет возможность эффективного расходования бюджетных ресурсов.

Жером Буйе, Вице-президент региона Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (EEMEA), AbbVie: «За последние 25 лет благодаря применению новых препаратов и ранней диагностике показатель смертности от онкологии снизился на 15%. Но ограниченный доступ к новым препаратам на сегодняшний день сохраняется во многих странах, и для решения этой проблемы требуется диалог с участием многих заинтересованных сторон и внедрение инструментов, которые позволят на уровне регионов в полной мере оказывать помощь в соответствии с последними клиническими рекомендациями».

Жером Буйе также отметил, что компания поддерживает стремление России к инновациям и готова предложить свою поддержку и опыт в реализации инициатив, направленных на повышение стандартов оказания медицинской помощи и качества жизни пациентов.

Ирина Поддубная, Заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, подчеркнула, что для сохранения эффективности лечения онкогематологических заболеваний и увеличения доступа к качественной медицинской помощи необходимо решить проблему финансирования, направленного на диагностику пациентов, и расширить показания проведения молекулярно-генетических исследований у этой категории больных за счет обеспечения ФОМС, а также обратила внимание на необходимость постоянного совершенствования и обновления национальных клинических рекомендаций.

«Для пациента с онкогематологическим заболеванием важна своевременность диагностики и терапии. На сегодняшний день около 24 регионов проводят диагностические мероприятия за счет средств ФОМС. Главный вопрос в том, чтобы обеспечить пациентам эффективное лечение в тот момент, когда может быть достигнут максимально положительный ответ на терапию. Поэтому необходимо, чтобы инновационная таргетная терапия, которая кардинально меняет прогноз заболевания, назначалась своевременно согласно клиническим рекомендациям», — прокомментировала Лилия Матвеева, Президент, Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество онкогематологии «СОДЕЙСТВИЕ».

Участники дискуссии также отметили реализованный объем работы, в том числе по погружению онкогематологии в цифровой контур, позволяющий в режиме реального времени собирать и анализировать эффективность как расходования средств, так и лечения. Государственная Дума продолжит работу по мониторингу и содействию работе исполнительных органов и профессионального сообщества для повышения доступных инноваций в онкогематологии. Также со стороны государственных органов уже реализуются инициативы по повышению осведомленности и развитию междисциплинарного диалога на федеральном и региональном уровнях, результаты проведенной работы будут задокументированы и представлены в конце года.

gxpnews