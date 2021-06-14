Логистика в фарме эволюционирует на 4PL-уровень

Эволюция провайдеров от Third Party Logistics (3PL) к Fourth Party Logistics (4PL) обусловлена необходимостью современного бизнеса получить в партнеры компанию, которая готова взять на себя все логистические и информационно-аналитические сервисы в комплексе, отмечают в компании «Сантэнс».

Появление логистических операторов, оказывающих комплексные услуги, стало естественным развитием фармацевтического рынка в России, который значительно видоизменился и ускорился в последние два года, рассказали в компании. К существующей модели классических 3PL-операторов, в услуги которых входят сервисы перевозок, таможенного и ответственного хранения, в 4PL добавились услуги, связанные с планированием, управлением и контролем всех логистических процессов компании-клиента с учетом долгосрочных стратегических целей. Например, управление запасами и остатками, предиктивное прогнозирование, гибкое перераспределение товарных и информационных потоков и т.д. Таким образом 4PL-оператор занимается всеми бизнес-вопросами: от консалтинга до планирования цепочек поставок и управления складскими запасами.

«Группа компаний «Сантэнс» давно зарекомендовала себя в качестве надежного 3PL-оператора, и сейчас мы продолжаем повышать качество услуг, увеличиваем их вариативность, учитывая потребности клиентов, – сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. – В логистическом партнерстве мы выполняем функцию 4PL – провайдера, который организует логистику, таможенное и ответственное хранение, оказывает услуги по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых на территорию РФ лекарственных препаратов, а также формирует систему распределительных центров, и обеспечиваем доставку собранных заказов до каждой аптеки».

Комплексный логистический сервис, который представляет собой сочетание стратегического и оперативного управления, а также новые технологии, такие как облачные решения партнеров ГК «Сантэнс» — PharmaTrace и PharmaSpace, позволяют оптимизировать ряд самых главных ресурсов клиентов группы компаний.

Например, в рамках сервисов PharmaSpace компании могут управлять маркетинговыми/партнерскими контрактами/программами с множеством больших и малых розничных аптечных сетей.

«Развитие новых уникальных 4PL-сервисов на базе облачного решения Check, Track & Trace (СТТ) компании PharmaTrace дает возможность всем участникам рынка решать глобальные задачи в сфере «цифровой логистики», — подчеркнул директор по продукту PharmaTrace Дмитрий Баглей. — Облачная платформа интегрируется в качестве единого интерфейса для клиентов группы и позволяет не только отправлять корректную отчетность, но и автоматизировать внутренние и внешние бизнес-процессы, взаимодействуя с различными компаниями в логистической цепи. На базе облачной платформы предусмотрена реализация функционального инструментария и автоматизация бизнес-процессов, для нужд каждой компании-партнера, а также возможна интеграция дополнительных сервисов, например сервисов по поддержке и аналитике, GxP сопровождения и сервисов по автоматизации процессов отслеживания движения товаров на складе. Наша глобальная идея развития заложена в расширении сервисов открытой B2B площадки, которая позволит участникам рынка заключать сделки в электронном виде, планировать ресурсы и отслеживать исполнение оказания услуг в сфере управления цепочками поставок, включая складские услуги, услуги грузоперевозки, таможенные и прочие брокерские услуги».

«Формирование открытых и гибких экосистем в различных индустриях и отраслях российской экономики, начавшееся в 2019 году и набирающее темп сейчас, будет способствовать повышению эффективности и маржинальности для участников по всей цепочке поставок фармпродукции и B2B-сервисов, – заявил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. – При этом повышается доступность и расширяется ассортимент для конечных потребителей и покупателей в нашей стране».

Информация от компании

Группа компаний «Сантэнс» – информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

PharmaTrace – инновационная IT-компания – разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Материал партнера: «Сантэнс»

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