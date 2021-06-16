Коллегия ЕЭК утвердила руководство по трансферу технологий при производстве лекарств

Коллегия ЕЭК утвердила руководство для государств – членов ЕАЭС по трансферу технологий и аналитических методик при производстве лекарств. Этот документ рекомендуется применять через полгода после официального опубликования.

Коллегия ЕЭК утвердила рекомендации «О Руководстве по трансферу технологий и (или) аналитических методик при производстве лекарственных средств». Документ содержит указания для фармпроизводителей, аккредитованных испытательных лабораторий, фарминспекторатов и экспертных организаций в отношении действий, необходимых для проведения успешного трансфера технологий и аналитических методик между структурными подразделениями в рамках одной или нескольких производственных площадок, или между аккредитованными испытательными лабораториями. Об этом сообщается на портале eurasiancommission.org.

Трансфер предусматривает передачу любого процесса вместе с соответствующей документацией и профессиональными экспертными знаниями от передающей стороны к принимающей.

Трансфер может происходить в следующих случаях:

новое лекарственное средство передается с участка разработки в опытно-промышленное производство или непосредственно на производственный участок;

лекарственное средство передается с одного производственного участка на другой в пределах одной производственной площадки или с одной производственной площадки на другие производственные площадки одного производителя;

лекарственное средство передается между производственными площадками разных производителей, в том числе в рамках межгосударственного трансфера;

аналитическая методика передается от производителя аккредитованной испытательной лаборатории.

Это руководство коллегия ЕЭК рекомендует применять государствами – членами ЕАЭС по истечении 6 месяцев с даты опубликования на официальном сайте ЕАЭС, которое состоялось 10 июня.

Елена Сидорова

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