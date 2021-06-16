Потребители полюбили фармацевтическую отрасль за время пандемии

Отношение к фармацевтической промышленности должно было измениться после пандемии: как и врачей, производителей фармацевтической продукции должны были начать уважать больше, а доверие должно было возрасти. Международное коммуникационное агентство Grayling провело исследование, чтобы понять, так ли это.

Действительно, 49% респондентов говорят, что после пандемии стали относиться к фармацевтической отрасли лучше. 63% из трех тысяч респондентов из США, Великобритании, России, Китая и Франции оценивает влияние фармацевтической отрасли на общество как положительное. До пандемии отношение было иным: если в Китае почти девять из десяти (89%) людей относились к фармотрасли положительно, то во Франции позитивно была настроена только треть (33%). В России 43% респондентов не изменили отношения к фармотрасли за время пандемии, 40% стали относиться лучше, а 14% — хуже.

О происходящем в фармотрасли люди в основном узнают из теленовостей – так ответило 67%. Но эти данные разнятся от страны к стране: так, ТВ является основным источником информации для 76% россиян и 49% жителей Китая. Очевидно, люди старше 55 лет (77%) чаще узнают о деятельности фармацевтических компаний по ТВ, а молодежь (от 18 до 34 лет) получает эту информацию из соцсетей или друзей и знакомых. В качестве основных спикеров, сообщающих новости о фармацевтических компаниях, половина респондентов (50%) указала журналистов, а 43% — независимых ученых и исследователей. Люди также узнавали информацию от официальных представителей правительства (33%), сотрудников системы здравоохранения (32%), политических лидеров (30%) и руководителей фармкомпаний (24%). Меньше всего о фармкомпаниях узнавали от политических лидеров в Китае (28%) и России (30%).

Более 84% взрослых россиян слышали что-либо о фармацевтических компаниях во время пандемии. При оценке их деятельности наиболее важным аспектом стала безопасность фармпрепаратов (85%), «справедливые» цен на лекарства (76%) и этичность фармбизнеса (71%).

Пандемия повысила узнаваемость всех ведущих фармацевтических производителей, но самый большой рост предсказуемо показали AstraZeneca и Pfizer — на 22% и 17% соответственно. Самым узнаваемым остаётся Johnson&Johnson, вероятно, за счёт большого количества другой продукции, выпускаемой под тем же брендом.

Что касается отношения к фармацевтическим производителям, то отношение ко всем компаниям в целом улучшилось, притом значительно – от 58% к Takeda до 36% к Bayer. При этом в этом случае лидерами стали вовсе не производители вакцин. Зато сильнее всего (24%) ухудшилось отношение к AstraZeneca, очевидно на фоне активного обсуждения побочных эффектов их вакцины.

Более половины взрослых россиян готовы положительно отнестись к вакцине от производителя других потребительских товаров, которым они уже доверяют (55%), или если бы были наслышаны о создавшей ее компании (54%). При этом уровень «вакцинного национализма» в России один из самых низких: 50% российских респондентов сказали, что с большей вероятностью будут доверять вакцине, произведенной в России, или изобретенной компанией, базирующейся в России (49%). Для сравнения – в Китае этот показатель составляет 86%, в Германии, Франции и США – 66%, 63% и 60% соответственно.

Чуть менее половины респондентов (48%) поверят вакцине, если производитель обещает не извлекать из нее выгоду. В России с этим согласны те же 48%, столько же в США, а больше всего – в Китае (84%), Германии (53%) и Франции (52%). 39% респондентов больше будут доверять вакцине от коронавируса, если компания пообещает отправить дозы бедным странам по сниженной цене (при этом для 44% этот фактор неважен).

Исследование проводилось коммуникационным агентством Grayling при поддержке исследовательского агентства Opinium Research с 28 апреля по 10 мая 2021 года, в опросе приняло участие 3000 взрослых из шести стран (по 500 человек из Великобритании, США, Франции, Германии, Китая и России).