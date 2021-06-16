Больницы не будут наказывать за использование купленных благотворительными фондами лекарств

Минздрав опубликовал проект поправок в порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи по ОМС. Больницы не будут лишать оплаты лечения в стационаре пациента, который обеспечил себя лекарствами – за свои счет или за счет благотворительных фондов. Минздрав опубликовал проект поправок в порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи по ОМС. Больницы не будут лишать оплаты лечения в стационаре пациента, который обеспечил себя лекарствами – за свои счет или за счет благотворительных фондов.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 17 июня.

Сейчас пациенты в стационаре по ОМС обеспечиваются препаратами из ЖНВЛП, включенными в стандарты медпомощи. Если пациент приобрел лекарство сам или ему его купили, больнице при медико-экономической экспертизе могут отказать в оплате услуги из средств ОМС. Такой порядок вступил в силу в мае 2021 года.

Новые ограничения были введены для исключения двойного финансирования лекарственного обеспечения из средств фонда и иных источников, сообщили «Коммерсанту» в ФФОМС. При этом, если лекарства, приобретенные за счет средств благотворительных фондов и иных организаций, используются «при соблюдении правил и механизмов оплаты», санкции не применяются. В Минздраве изданию пояснили, что по закону госклиники могут использовать препараты, закупленные иными организациями, выделяя введение таких лекарств в отдельный тариф. Но тариф только на введение препарата утвержден не во всех регионах.

Теперь из перечня оснований для отказа в оплате медпомощи предлагается исключить пункт о приобретении самим пациентом (или в его интересах) препаратов или имплантируемых медизделий. Это делается «в целях обеспечения возможности благотворительным фондам предоставлять пациентам дорогостоящие лекарственные препараты для оказания им медпомощи в стационарных условиях и не применения штрафных санкций к медорганизациям в таких случаях», говорится в пояснительной записке.

В начале 2021 года создан фонд «Круг добра», призванный обеспечивать лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Фонд на июнь 2021 года утвердил перечень из 11 заболеваний. Лекарства от спинальной мышечной атрофией, болезни Помпе и трех аутовоспалительных заболеваний уже начали закупаться. Первый транш на 10 млрд рублей уже израсходован, выделено еще 10,2 млрд рублей. Всего в 2021 году на лекарства для «Круга добра» предусмотрено 47 млрд рублей.

Зарегистрированные в РФ лекарства закупает ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан», а незарегистрированные должен закупать сам фонд.

Источник: Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов