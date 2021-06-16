Росздравнадзор приостановил оборот китайских ИВЛ после пожара в рязанской больнице

Росздравнадзор приостановил применение 2,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D производства Shenzhen Prunus Medical Co после пожара в отделении анестезиологии и реанимации Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что версия с возгоранием ИВЛ не рассматривается в качестве причины ЧП, однако 11 июня следователями из больницы была изъята документация о закупках медоборудования. Росздравнадзор приостановил применение 2,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Boaray 5000D производства Shenzhen Prunus Medical Co после пожара в отделении анестезиологии и реанимации Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что версия с возгоранием ИВЛ не рассматривается в качестве причины ЧП, однако 11 июня следователями из больницы была изъята документация о закупках медоборудования.

Как следует из приказа Росздравнадзора №5436 от 9 июня 2021 года, ведомство приостановило оборот партии из 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ, разрешение на ввоз которых в конце августа 2020 года получило ООО «Дельрус». При этом оборот аналогичных аппаратов, ввезенных ООО «Флогистон-Мед», ООО «Дорн», ООО «Медтрейд СПб» и «Р-Фарм», не приостановлен. Всего в России может находиться до 5,7 тысячи аппаратов.

По данным ЕИС в сфере закупок, Минздрав Рязанской области без конкурса закупил у ГК «Дельрус» 20 аппаратов ИВЛ Prunus Boaray 5000D в ноябре 2020 года, общая сумма контракта составила 57 млн рублей.

Пожар в реанимационном отделении Рязанской ОКБ им. Н.А. Семашко произошел ночью 9 июня. Из-за отравления угарным газом скончались три человека, еще восемь пострадали, в том числе две медсестры. В качестве возможных причин возгорания озвучивалась версия о неисправности электропроводки или аппарата ИВЛ, однако последнюю версию не рассматривали как основную.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования был поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ. Спустя два дня, 11 июня, следственное управление СК РФ по Рязанской области изъяло документы из больницы на закупку медицинского оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации.

В мае 2020 года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостанавливал обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле 2020 года их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем, регулятор изъял пять единиц медизделий и выдал предписание об устранении нарушений при производстве медтехники. В сентябре и октябре 2020 года производитель ИВЛ – Уральский приборостроительный завод – получил штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие в документах на аппараты, недостаточные испытания и оборот недоброкачественных медизделий.

Фото: facebook.com

vademec