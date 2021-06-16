Гинцбург заявил о регистрации вакцины от коронавируса для детей в сентябре

Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. Использовать ее будет разрешено среди детей в возрасте 15–17 лет. При этом разработчики не выявили побочных эффектов при применении вакцины в виде капель в нос среди детей в возрасте от 8 до 12 лет, заявил Александр Гинцбург.

Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. Об этом сообщил 12 июня директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во время общения президента Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле, пишет ТАСС.

«К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос президента о сроках появления вакцины от коронавируса для детей.

По его словам, вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15–17 лет.

Гинцбург сообщил, что разработчики не выявили побочных эффектов при применении вакцины в виде капель в нос среди детей в возрасте от 8 до 12 лет.

«Мы своих маленьких [пациентов] интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <…> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически первый, второй классы. Ни один не заболел, никакой «побочки» нет. Ни температуры, ничего», — сказал он.

Гинцбург пояснил, что для этой вакцины используется тот же самый препарат, что и для взрослых, только «вместо иголки надевается насадочка». Директор центра отметил, что для вакцинации детей будет предусмотрена меньшая доза препарата.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины оказались безопасны для потомства и не могут повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что решение о вакцинации детей в возрасте от 14 до 18 лет будет принято по результатам клинического исследования вакцины «Спутник V», которое пройдет в Москве на базе детской ГКБ им. З.А. Башляевой.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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