GSK и iTeos разработают препарат от рака в рамках сделки на 2 млрд долларов

Британская GlaxoSmithKline (GSK) выплатит 2 млрд долл. компании iTeos Therapeutics в рамках сделки по разработке препарата по лечению рака, сообщает Reuters. iTeos получит 625 млн долл. в качестве авансового платежа и впоследствии еще 1,45 млрд долл. по мере прохождения определенных этапов разработки и коммерции. На фоне этих новостей акции iTeos подскочили на 52%.

Сделка с iTeos заключается в разработке моноклонального антитела EOS-448, которое действует как средство против TIGIT. TIGIT — протеин и иммунный рецептор, который находится на некоторых Т-клетках и натуральных киллерах (NK). Воздействие на эти протеины может деактивировать способность опухоли уклоняться от иммунной системы. Похожие методы лечения разрабатывают Roche (tiragolumab) и MSD (vibostolimab).

Главный научный сотрудник GSK Хэл Баррон заявил, что иммуноонкология «изменила лечение рака», но менее 30% пациентов демонстрируют ответ на лечение существующими в настоящее время ингибиторами иммунных контрольных точек. Сделка с iTeos сделает GSK единственной компанией, чьи антитела нацелены на три известные иммунные контрольные точки, которые не позволяют иммунной системе бороться с раковыми клетками.

EOS-448 в настоящее время проходит раннюю стадию испытаний у пациентов с запущенными солидными опухолями. GSK и iTeos планируют начать комбинированные исследования EOS-448 с недавно одобренным препаратом GSK от рака dostarlimab в 2022 году.

ITeos имеет право на получение лицензионных платежей за продажи за пределами США. Также компании разделят как затраты на разработку, так и прибыль в Соединенных Штатах.

Николай Соколов

pharmvestnik