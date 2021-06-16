iHerb готова потратить более 1,5 млрд рублей на регистрацию продукции в России

iHerb заявила о готовности потратить более 1,5 млрд руб. на получения свидетельств государственной регистрации для своей продукции. В первую очередь планируется регистрировать БАД и косметическую продукцию. Ранее компания заявляла о планах локализовать в России производство витаминов и добавок.

Компания iHerb заявила о планах регистрации в России своей продукции. На прохождение процедуры получения свидетельств государственной регистрации планируется потратить более 1,5 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «ФВ». Первой об этом написала газета «Ведомости».

Речь идет о 10 тыс. наименований различных биологически активных добавок и косметических средств, реализуемых на российском рынке через интернет-магазин компании. Компания намерена проводить последовательную работу по легализации и сертификации своего ассортимента согласно российским нормам и требованиям. Таким образом она намерена укрепить свой имидж надежного поставщика.

iHerb считает Россию стратегически важным рынком, в который намерена продолжать инвестировать в собственное производство и в обеспечение легальности и прозрачности рынка, заявил генеральный директор российского представительства iHerb Илья Микин. «Поэтому мы приняли решение вложить около 1,5 млрд руб., чтобы подтвердить соответствие нашей продукции всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным на территории России. Мы рассчитываем получить свидетельства государственной регистрации в первую очередь примерно для 10 тыс. наименований, представленных в нашем маркетплейсе», — сказал он.

В России у iHerb более 3 млн покупателей, на витрине маркетплейса выставлено более 30 тыс. товаров от 1200 производителей. Ассортимент включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены и т.д.

Как писал «ФВ», 3 июня компания iHerb и правительство Карачаево-Черкесской Республики в рамках Петербургского международного экономического форума подписали декларацию об инвестиционном сотрудничестве. О планах локализовать производство витаминов и БАД в России компания iHerb объявила 2 июня в ходе сессии ПМЭФ «Рынок витаминов и БАД: Россия в русле мировых трендов». Сообщалось, что компания планирует использовать для этого механизм контрактного производства.

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