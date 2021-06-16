Препарат AstraZeneca от COVID-19 с мгновенным иммунитетом провалился на испытаниях

AstraZeneca сообщила, что ее препарат от COVID-19 не достиг основной цели в ходе испытаний. Он смог снизить риск развития симптоматических случаев заболевания у пациентов на 33%, что нельзя считать статистически значимым показателем.

Шведско-британский производитель лекарственных средств AstraZeneca заявил о том, что его моноклональные антитела от COVID-19 не достигли основной цели в ходе испытаний. Об этом сообщает Reuters.

Предполагалось, что средство может обеспечить мгновенный иммунитет от коронавируса. Оно должно было использоваться в том числе пациентами больниц и резидентами домов престарелых, чтобы сдерживать вспышки заражения.

Но в ходе испытания выяснилось, что AZD7442 снизил риск развития симптоматического COVID-19 на 33% по сравнению с плацебо. Этот результат не оказался статистически значимым. Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет, у которых был подтвержденный контакт с больным коронавирусом человеком в течение последних восьми дней.

AstraZeneca также сообщает, что изучает терапию на пациентах, предварительно подвергшимся заражением COVID-19 и ​​для предотвращения более тяжелых заболеваний.

«Хотя это испытание не достигло основной конечной точки в отношении симптоматических случаев заболевания, мы воодушевлены защитой, которая развилась у участников с отрицательным результатом ПЦР после приема AZD7442», — заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.

Препарат AstraZeneca привлек внимание еще до того, как состоялись испытания его эффективности, пишет Bloomberg. США заказали до 700 тыс. доз лекарства для поставок в 2021 году, в то время как Великобритания уже пересмотрела ранее сделанный заказ на один миллион доз.

Николай Соколов

pharmvestnik