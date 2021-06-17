Депутаты поддержали законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения детей

Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, дающий возможность использования препаратов офф-лейбл для лечения детей.

Препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, смогут использоваться для лечения. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, сообщает портал er-gosduma.ru.

После принятия документа лекарственные препараты офф-лейбл приобретут правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП, заявила один из авторов законопроекта депутат Ирина Яровая.

«Сегодня во всем мире без применения препаратов «офф-лейбл» излечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями невозможно. Однако большинство инструкций по применению препаратов для лечения с онкологическими заболеваниями, ревматологическими болезнями, болезнями крови, нервной системы и ряда других не содержит указаний на возможность их применения в отношении детей», – сказала она.

Перед началом применения препарата офф-лейбл лечащий врач должен проинформировать пациента или его законного представителя о лекарственном препарате, ожидаемом эффекте от лечения, безопасности препарата и степени риска для пациента.

Законопроект предлагает и решение очень важного для пациентов и врачей вопроса – дает возможность подростку, достигшему 18-летнего возраста, продолжить лечение в детском центре, где уже было начато лечение. Это важное условие для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте.

Ведущие онкологи единогласно поддержали законопроект.

«Авторы законопроекта делают важнейшую вещь – вносят в закон то, что позволит долечиваться до 21 года тем, кто детьми заболел онкологией или другими сложными и тяжелыми заболеваниями, это позволяет продолжать лечить их по детским протоколам, не переводя во взрослую сеть, что всегда является психологической травмой для них и было сложно технически», – сказал заместитель генерального директора Центра им. Д. Рогачева, директор института онкологии Александр Карачунский.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям в начале апреля внесли в Госдуму депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев.

Яровая еще в феврале предлагала разрешить использование препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных. Минздрав России в конце марта подготовил необходимые поправки в закон.

Елена Сидорова

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