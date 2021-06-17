Мосгорсуд отказал в освобождении Шпигеля из-под стражи

Мосгорсуд отказал в апелляционной жалобе Бориса Шпигеля об освобождении из СИЗО. Бизнесмен останется под арестом до 20 августа.

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу главы «Биотэка» Бориса Шпигеля. Бизнесмен останется под стражей до 20 августа. Постановление Басманного суда оставлено без изменения, сообщили «ФВ» в пресс-службе Мосгорсуда. Ранее Мосгорсуд признал законным решение продлить арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Защита Шпигеля не первый раз пытается оспорить содержание бизнесмена под стражей. Адвокаты безуспешно оспаривали предыдущий арест до 20 мая. После, по ходатайству следствия, он был продлен до 20 августа. Тогда судью не убедили ни состояние Шпигеля, к которому во время одного из заседаний периодически подходил медицинский персонал СИЗО, ни доводы его адвокатов.

Главу «Биотэка» задержали в ночь на 21 марта в аэропорту Москвы по прилете из Израиля, где он проходил лечение. Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток губернатору в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиля Mercedes-Benz V250D и взятки в размере 20 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые не признают вины.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik