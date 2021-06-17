Правозащитники требуют уволить чиновников FDA из-за одобрения препарата Biogen от болезни Альцгеймера

Американское негосударственное общество по защите прав потребителей Watchdog Group потребовало отправить в отставку и. о. комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Джанет Вудкок и двух высокопоставленных чиновников. Правозащитники считают, что регулятор «безрассудно» одобрил препарат против болезни Альцгеймера – Aduhelm (aducanumab) от Biogen. Ранее из FDA из-за несогласия с одобрением этого лексредства уволились трое членов консультативного комитета. Американское негосударственное общество по защите прав потребителей Watchdog Group потребовало отправить в отставку и. о. комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Джанет Вудкок и двух высокопоставленных чиновников. Правозащитники считают, что регулятор «безрассудно» одобрил препарат против болезни Альцгеймера – Aduhelm (aducanumab) от Biogen. Ранее из FDA из-за несогласия с одобрением этого лексредства уволились трое членов консультативного комитета.

«Решение FDA одобрить aducanumab для всех, кто страдает болезнью Альцгеймера, независимо от степени тяжести, считается одним из самых безответственных и вопиющих решений в истории регулятора», – написал в письме к секретарю министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре директор Watchdog Group, доктор медицинских наук Майкл Каром.

Каром призвал Бесерру отстранить или отправить в отставку трех должностных лиц FDA, которые, по его словам, несли наибольшую ответственность за одобрение препарата: и. о. комиссара FDA Джанет Вудкок, директора Центра оценки и исследования лекарственных средств (CDER) Патрицию Каваццони и директора отдела неврологии CDER Билли Данна.

«Это решение является катастрофическим ударом по авторитету FDA, общественному здравоохранению и финансовой устойчивости программы Medicare», – пишет Каром, отмечая, что фармкомпания Biogen намерена получать $56 тысяч в год за терапию Aduhelm, хотя аналитики оценивали предполагаемую цену гораздо ниже. По данным ICER, курс лечения aducanumab должен стоить не более $8,3 тысячи в год.

Первая инфузия препарата от Biogen, сообщает Reuters, была проведена 16 июня Марку Аршамбу, 70-летнему риэлтору из штата Род-Айленд. Введение Aduhelm было произведено в городе Провиденс в больнице Батлера по программе «Память и старение».

Трое членов консультативного комитета FDA 11 июня уже отказались от дальнейшей работы с регулятором, выразив свое несогласие с решением ведомства – 7 июня FDA одобрило препарат Aduhelm по ускоренной процедуре, не учтя их позицию и позицию их коллег. Из комитета вышли доктор медицинских наук, клинический невролог клиники Mayo Дэвид Кнопман, доктор медицинских наук, профессор неврологии в медицинской школе Вашингтонского университета Джоэл Перлмуттер и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Аарон Кессельхайм.

Aduhelm стал первым препаратом от болезни Альцгеймера, одобренным в США с 2003 года (тогда FDA был одобрен мемантин, ТН Namenda от Forest Laboratories). Biogen тестировала препарат на пациентах с ранней стадией болезни Альцгеймера. Хотя регулятор и выдал одобрение, фармкомпании необходимо провести дополнительное рандомизированное контролируемое клиническое исследование (КИ) для подтверждения клинической эффективности медикамента на всех стадиях заболевания. Если в ходе КИ эффективность не будет доказана, регулятор отзовет разрешение на использование препарата.