Глава Минздрава Северной Осетии покинул пост

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия – Алания – министра здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев сообщил, что увольняется по собственному желанию. Гогичаев занял этот пост в 2018 году, но в апреле 2021 года, после того как правительство республики было отправлено в отставку, стал врио.

«Уважаемые коллеги, покидая свой пост без усталости, я хочу выразить слова благодарности всему медицинскому сообществу, коллегам по правительству, всем тем, с кем довелось работать и бороться в период пандемии новой коронавирусной инфекции, и не только», – отметил Гогичаев.

Официальной информации, кто возглавит региональный Минздрав, пока нет. По данным СМИ, врио руководителя ведомства будет Сослан Тебиев, занимающий должность заместителя министра здравоохранения.

Тамерлан Гогичаев в 1993 году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», затем уехал в Москву, где получил дополнительное образование. В течение 15 лет работал акушером-гинекологом в городской больнице №72 в Москве. В 2010 году был назначен главным врачом родильного дома №18. Позднее перешел в клиническую больницу №29 им. Н.Э. Баумана, а потом стал главврачом городской поликлиники №23 Депздрава Москвы.

Должность зампредседателя правительства Республики Северная Осетия – Алания – министра здравоохранения региона Гогичаев занял в 2018 году. Он пришел на смену Михаилу Ратманову, который был главой ведомства в период с сентября 2016 по октябрь 2018 года. После отставки Ратманов перешел на должность министра здравоохранения Самарской области, а в апреле 2020 года занял должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины в Федеральном медико-биологическом агентстве.

В 2020 году руководители минздравов и депздравов сменились в 30 субъектах РФ. В некоторых регионах кадровые перестановки произошли «планово», а где-то чиновникам пришлось оставить пост в связи с уголовным преследованием. Наиболее громкие и значимые кадровые решения – в подборке Vademecum.