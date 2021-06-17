Эксперты обсудят маркетинг и продажи в фарме в условиях новой реальности

17 июня при поддержке ГК «Сантэнс», PharmaSpace, PharmaTrace и Sooplata состоится онлайн-конференция Pharma Today «Маркетинг и продажи в фарме. Работа в новой реальности».
Модератор конференции – генеральный директор «Лекарственная экосистема», GR директор ГК «Сантэнс», со-председатель РАФМ Герман Иноземцев.
Среди спикеров деловой программы:
Елена Машковцева, заместитель директора по маркетингу, МНПК «Биотики»;
Виктор Афанасенко, коммерческий директор, SunPharma;
Максим Кочержинский, Transformation expert, ex STADA;
Мария Войлошникова, Head of Trade marketing, Bionorica;
Мария Гузовская, И.О. Директора по маркетингу, руководитель службы заботы о покупателях, 36,6;
Илья Николаев, директор по интернет-продажам, «Ригла»
В рамках мероприятия эксперты обсудят волнующие игроков фармрынка темы:
— Performance-маркетинг: как перестать тратить деньги впустую и начать получать максимальную отдачу.
— Какой контент нужен потребителям? Основные тенденции, юридические нюансы.
— Программы лояльности. Основные ошибки. Мировые тренды. Кейсы.
— Продажи: как увеличить выручку с помощью омниканального подхода.
— Доставка онлайн-заказов аптек: проблема высокой стоимости доставки. Как выстроить правильную unit-экономику доставки.
— Визуальный мерчандайзинг в аптечном ритейле. Новые технологии. Особенности взаимодействия с покупателем.
— Face-to-face-коммуникации: как карантин повлиял на работу представителей фармкомпаний. Плюсы и минусы трансформации привычной коммуникации.
Представителям аптечных сетей, брендов, дистрибьюторов доступна бесплатная регистрация в конференции: https://pharmatoday.ru/marketing-sales-2021
Материал партнера: ГК «Сантэнс»