Депутат Куринный назвал условие для включения прививки от COVID-19 в календарь прививок Госдума приняла закон о вводе в оборот ветеринарных препаратов » Эксперты обсудят маркетинг и продажи в фарме в условиях новой реальности 17 июня при поддержке ГК «Сантэнс», PharmaSpace, PharmaTrace и Sooplata состоится онлайн-конференция Pharma Today «Маркетинг и продажи в фарме. Работа в новой реальности». Модератор конференции – генеральный директор «Лекарственная экосистема», GR директор ГК «Сантэнс», со-председатель РАФМ Герман Иноземцев. Среди спикеров деловой программы: Елена Машковцева, заместитель директора по маркетингу, МНПК «Биотики»; Виктор Афанасенко, коммерческий директор, SunPharma; Максим Кочержинский, Transformation expert, ex STADA; Мария Войлошникова, Head of Trade marketing, Bionorica; Мария Гузовская, И.О. Директора по маркетингу, руководитель службы заботы о покупателях, 36,6; Илья Николаев, директор по интернет-продажам, «Ригла» В рамках мероприятия эксперты обсудят волнующие игроков фармрынка темы: — Performance-маркетинг: как перестать тратить деньги впустую и начать получать максимальную отдачу. — Какой контент нужен потребителям? Основные тенденции, юридические нюансы. — Программы лояльности. Основные ошибки. Мировые тренды. Кейсы. — Продажи: как увеличить выручку с помощью омниканального подхода. — Доставка онлайн-заказов аптек: проблема высокой стоимости доставки. Как выстроить правильную unit-экономику доставки. — Визуальный мерчандайзинг в аптечном ритейле. Новые технологии. Особенности взаимодействия с покупателем. — Face-to-face-коммуникации: как карантин повлиял на работу представителей фармкомпаний. Плюсы и минусы трансформации привычной коммуникации. Представителям аптечных сетей, брендов, дистрибьюторов доступна бесплатная регистрация в конференции: https://pharmatoday.ru/marketing-sales-2021 Материал партнера: ГК «Сантэнс» pharmvestnik