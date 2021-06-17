Сыворотка из антител от Regeneron снижает смертность среди госпитализированных с COVID-19 на 20%

По результатам британского клинического исследования (КИ), сыворотка из антител casirivimab и imdevimab против COVID-19 от Regeneron Pharmaceuticals на 20% снижает смертность среди госпитализированных пациентов, у которых не установился иммунный ответ. Другие фармкомпании также разрабатывают препараты от COVID-19 на основе сочетания различных моноклональных антител. По результатам британского клинического исследования (КИ), сыворотка из антител casirivimab и imdevimab против COVID-19 от Regeneron Pharmaceuticals на 20% снижает смертность среди госпитализированных пациентов, у которых не установился иммунный ответ. Другие фармкомпании также разрабатывают препараты от COVID-19 на основе сочетания различных моноклональных антител.

В ходе КИ было выявлено, что «коктейль» из антител также сокращает время пребывания пациентов в больнице и необходимость подключения аппарата искусственной вентиляции легких. На тех больных, чей иммунный ответ приводил к появлению антител, сыворотка не оказывала заметного воздействия.

Терапия Regeneron моноклональными антителами имитирует естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией. Сочетание антител можно использовать в комбинации с другими препаратами.

В апреле 2021 года Regeneron предоставила результаты III фазы КИ своей сыворотки из моноклональных антител на эффективность для профилактики у не переболевших COVID-19, но живущих с носителем вируса. Выяснилось, что применение «коктейля» снижает риск возникновения COVID-19 на 81%.

В ноябре 2020 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало одобрение на экстренное применение сыворотки из антител casirivimab и imdevimab для людей с легкой и средней степенью COVID-19, однако результаты последнего исследования являются более четким доказательством ее эффективности среди госпитализированных пациентов, отмечает Reuters.

Другие компании разрабатывают аналогичные методы лечения. Разрешение на экстренное использование в США было выдано для препаратов на основе антител, разработанных Eli Lilly, а также Vir Biotechnology совместно с GlaxoSmithKline. Оба препарата одобрены для терапии легкой и средней степени COVID-19.

Однако не все подобные разработки являются эффективными. Например, компания AstraZeneca 15 июня сообщила, что КИ ее «коктейля» из антител от коронавирусной инфекции признаны несостоявшимися. Фармкомпании не удалось доказать, что терапия антителами защищает от COVID-19 людей, которые контактировали с инфицированным человеком.