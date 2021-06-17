Минздрав рекомендует исключить ранитидин из минимального ассортимента аптек

Минздрав рекомендует исключить из перечня минимального ассортимента таблетки ранитидина. За последние восемь месяцев препарат не производили в РФ, но аптеки все равно получают штрафы за его отсутствие.

Минздрав рекомендует исключить таблетки с МНН ранитидин из минимального ассортимента лекарств. С соответствующей просьбой к ведомству обратилась НП «Аптечная гильдия» (копия письма есть в распоряжении «ФВ»). Ведомство также пообещало решить вопрос с еще одним препаратом из перечня — парацетамолом.

Проблема с ранитидином

В своем обращении к Минздраву «Аптечная гильдия» просила внести изменения в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в части двух лекарственных препаратов: ранитидина и парацетамола.

За последние восемь месяцев ни один производитель не выпускал ранитидин в оборот. Имевшиеся в запасах старые серии, которые ранее можно было попытаться закупить у дистрибьюторов, давно распроданы конечным покупателям или отозваны, следует из обращения.

Впервые об отзывах препаратов с МНН ранитидин для лечения нарушений со стороны ЖКТ стало известно в 2019 году, когда в составе лекарства были обнаружены канцерогенные смеси. В феврале 2021 года последний производитель («ОЗОН Фармацевтика»), выпускающий ранитидин в РФ, снял лекарство с производства «в связи с высокими рисками».

«Аптечная гильдия» считает необоснованным требовать от аптечных организаций обеспечения точек лекарством, которое невозможно закупить, в связи с чем и связано обращение в Минздрав.

«Поскольку внеплановые проверки органами прокуратуры носят регулярный характер, представители госоргана расценивают отсутствие данного ЛП как грубое нарушение лицензионных требований и вменяют штраф, игнорируя объяснение причин отсутствия товара в аптеках», — заявили в организации.

Минздрав учел доводы организации — эксперт ведомства вынес решение, согласно которому Минздрав подготовит рекомендации по исключению ранитидина из минимального ассортимента аптек.

Согласно ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, штраф за отсутствие в аптеке препарата из минимального ассортимента составляет: от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юридических лиц; от 4 тыс. до 8 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей. В качестве альтернативного наказания может быть приостановлена деятельность аптеки на срок до 90 суток.

«Взрослый» парацетамол

Что касается парацетамола, то здесь, по мнению «Аптечной гильдии», необходимо скорректировать формы выпуска препарата, обязательные к наличию в минимальном ассортименте.

Как ранее сообщал «ФВ», прокуратура периодически штрафует аптеки за отсутствие одной из лекарственных форм парацетамола: минимальный ассортимент ЛП требует наличия лекарства как для взрослых, так и для детей. При этом, как следует из инструкции препарата, две формы отличаются лишь дозировкой — отличий в составе препаратов с пометкой «для детей» и без нее нет. Более того, производство суспензии «для взрослых» долгое время было приостановлено. Несмотря на это, представители прокуратуры периодически штрафуют аптеки за отсутствие одной из форм лекарства.

После обращения ведомство пообещало подготовить рекомендации по парацетамолу, уточнив требования к его наличию в минимальном ассортименте аптек.

Руслан Мавлиханов

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