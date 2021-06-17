«Катрен» приобрел 24% в управляющей компании группы «Эркафарм»

АО «Катрен» купило 24% акций в управляющей компании ГК «Эркафарм». Изначально компания собиралась приобрести половину (50,01%) доли аптечной сети. Оставшаяся планируемся доля будет приобретена после согласования ФАС.

«Катрен» приобрел 24% акций в АО «Управляющая компания «Эркафарм». Сообщение о приобретении размещено в центре раскрытия корпоративной информации. Его обнаружил ksonline.ru. Пресс-служба «Эркафарм» также направила «ФВ» пресс-релиз по факту сделки. Она проведена 7 июня 2021 года, сумма не разглашается.

О планах «Катрена» стать совладельцем «Эркафарм» стало известно еще в мае. Тогда компания подала в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли (50,01%) сети. Сейчас приобретена лишь часть планируемой доли, но, как следует из пресс-релиза сети, приобретение «Катреном» половины управляющей компании — следующий этап после согласования ФАС и прохождения всех необходимых процедур.

АО «Катрен» владеет общенациональным фармацевтическим дистрибьютором АО НПК «Катрен» и Аптечной сетью «Мелодия здоровья». По итогам 2020 года выручка компании составила 269 млрд. рублей. Группа компаний «Эркафарм» — федеральная розничная компания, по итогам 2020 года занимает второе место в рейтинге аптечных сетей России (по версии аналитического агентства RNS pharma), управляет 1 070 аптеками в 8 федеральных округах.

Участники сделки уверены, что она поможет обеим компаниям закрепить свои позиции на рынке. «Синергия федеральной аптечной сети и «Катрен» позволит нам сократить срок оплаты товара дистрибьюторам и улучшить закупочные, и, как следствие, розничные цены, а также повысить клиентский сервис в онлайн канале продаж», — сказала генеральный директор группы «Эркафарм» Анастасия Карпова.

«Компании «Катрен» сделка позволит закрепить свои позиции на коммерческом рынке в условиях его сокращения и нарастить количество точек выдачи сервиса Аптека.ру», — отмечает генеральный директор АО НПК «Катрен» Леонид Конобеев.

Ранее участники рынка предполагали, что сделка позволит сети вернуть отрасли накопившуюся задолженность перед поставщиками и кредиторами. Рынок также отмечал, что для «Эркафарм» давно искали покупателя.

«Продажей «Эркафарм» занимался «Сбер», и это не секрет», – рассказал «ФВ» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «Презентации по продаже проводили именно сотрудники «Сбера», потому что банк – один из основных кредиторов», – пояснил он.

По данным бухгалтерского отчета ЗАО «Эркафарм», на конец 2020 года у компании было долгосрочных и краткосрочных обязательств на сумму 10,1 млрд руб.

Фото: facebook.com/katren.ru

Руслан Мавлиханов

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