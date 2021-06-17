«Роснефть» запустила сервис аптек на АЗС

«Роснефть» запустила в Санкт-Петербурге сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций. Проект пока реализуется в пилотном режиме совместно с аптечной сетью «Алоэ». Открыть аптеки на АЗС планирует также «Газпром нефть».

«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций, где будут продаваться безрецептурные лекарства и нелекарственные препараты, пишет газета «Ведомости». Проект реализуется совместно с федеральной аптечной сетью «Алоэ» (более 300 аптек).

Сервис запущен в пилотном режиме на двух АЗС в Санкт-Петербурге. В ближайшее время аптеки появятся еще на двух АЗС в Ленинградской области, уточнили изданию в «Роснефти». В торговых залах АЗС прошла реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов.

«Роснефть» является оператором самой большой розничной сети на территории России (около 3 тыс. заправок). Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что инициатива «Роснефти» будет актуальна на трассах с высокой проходимостью, где нет аптечных пунктов в непосредственной близости от АЗС.

Крупнейшими в России сетями АЗС также оперируют «Лукойл» (около 2500 заправок), «Газпром нефть» (около 1400), «Татнефть» (более 600) и «Сургутнефтегаз» (около 300). В «Газпром нефти» изданию сообщили, что в 2021 году компания планирует начать пилотный проект по открытию аптечных пунктов на нескольких АЗС в Московской области. По его результатам компания будет принимать решение о создании аналогичных пунктов в других регионах. В «Лукойле», «Татнефти» и «Сургутнефтегазе» не ответили на запросы «Ведомостей».

Инвестиции в открытие аптечного пункта на АЗС могут составить около 500 тыс. руб., а продажи (без учета работы пунктов выдачи онлайн-аптек) в течение 3–5 месяцев после запуска могут выйти на уровень 15–20 тыс. руб. в день, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, перспективы увеличения выручки до 30–40 тыс. руб. в день будут связаны с запуском пункта выдачи онлайн-аптек, что позволит наиболее эффективно монетизировать трафик и конкурировать с обычными аптеками.

pharmvestnik