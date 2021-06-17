Депутат Куринный назвал условие для включения прививки от COVID-19 в календарь прививок

Для того чтобы включить вакцину от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок, она должна пройти все необходимые пострегистрационные испытания, а на это потребуется не менее полутора лет, считает депутат Алексей Куринный. Накануне Госдума сняла с повестки дня этот вопрос.

Препарат для профилактики COVID-19 должен пройти все необходимые исследования, а уже потом он может быть включен в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член думского Комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Я сторонник того, чтобы новая вакцина, которая пока еще не прошла окончательно пострегистрационное испытание, прошла его до конца, были получены все данные, и после этого уже можно будет ее вносить в наш профилактический календарь. Я думаю, нужно будет полтора-два года на то, чтобы прошли все эти исследования, чтобы не было никаких опасений», – сказал депутат.

В ходе рассмотрения законопроекта о включении COVID-вакцины в НКПП в первом чтении 8 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Минздраву и профильному комитету с предложением прописать в законе принцип добровольности вакцинации против COVID-19. Накануне Госдума сняла с повестки рассмотрение документа. В системе обеспечения законодательной деятельности указывается, что рассмотрение перенесено, однако причина и новые сроки не указаны.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19. В то же время, добавил он, регулярные заявления властей о том, что решение о вакцинировании принимается исключительно добровольно, привели к тому, что большинство жителей страны так и не сделали прививку.

Елена Сидорова

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