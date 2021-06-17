Рабочая группа Госдумы обсудила поправки в закон для внедрения «инновационных контрактов»

Депутаты вместе с экспертами обсудили внесение изменений в закон «О контрактной системе». Поправки направлены на внедрение инновационных контрактов, а также позволят упростить работу медорганизаций с препаратами, которые они получают безвозмездно. По мнению экспертов, это позволит сделать лекарства более доступными.

Межфракционная рабочая группа Государственной думы по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения обсудила поправки в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволят заключать инновационный модели госконтрактов. Заседание прошло в конце мая.

По мнению независимого эксперта по госзакупкам Алексея Федорова, изменения позволят заложить необходимый фундамент, на котором уже можно будет создавать разные модели типовых контрактов.

В рамках рабочей группы также обсудили поправки в закон об ОМС, чтобы упростить работу медицинских организаций с препаратами, которые они не закупают самостоятельно.

Маргарита Грошева

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