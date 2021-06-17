Жириновский заявил о снятии вопроса о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Госдума сегодня, 15 июня, не будет рассматривать законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщил журналистам лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский после заседания Совета Госдумы.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал он (цитата по ТАСС). Когда проект закона будет внесен на рассмотрение, не уточняется. В системе обеспечения законодательной деятельности указывается, что дата рассмотрения законопроекта не определена.

Жириновский заметил, что включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19. В то же время, добавил он, регулярные заявления властей о том, что решение о вакцинировании принимается исключительно добровольно, привело к тому, что большинство жителей страны так и не сделали этого.

В ходе рассмотрения документа в первом чтении 8 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Минздраву и профильному комитету с предложением прописать в законе принцип добровольности вакцинации против COVID-19. Он отметил, что, согласно статье 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отсутствие профилактических прививок в том числе влечет «отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». При этом перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным правительством органом исполнительной власти.

Чтобы избежать рисков, Володин предложил ко второму чтению подготовить отдельную поправку, которая четко установит добровольность вакцинации от коронавирусной инфекции. Он предлагал рассмотреть проект во втором чтении 15 июня.

Фото: ldpr.ru

Елена Сидорова

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