Подписан закон о производстве лекарств без согласия патентообладателя

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому правительство наделяется правами в рамках международных соглашений принимать решение об использовании изобретения для производства на территории России лекарственного препарата в целях экспорта без согласия на то патентообладателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Согласно закону от 11.06.2021 №212-ФЗ, патентообладатель будет получать уведомление об использовании его изобретения в кратчайшие сроки, а также последующую соразмерную компенсацию.

После принятия соответствующего решения кабмин должен будет указать сведения об объеме производства лекарственного препарата, необходимого для нужд иностранного государства, и на территорию которого тот препарат будет поставляться. При этом упаковка произведённого препарата будет содержать специальное обозначение.

Также документом кабмин наделяется правом утверждать порядок направления уведомления, основание и порядок принятия решения о производстве лекарственного средства в целях его экспорта.

gxpnews