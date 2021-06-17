Novavax заявила об эффективности вакцины от COVID-19 в 90%

Novavax сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на более чем 90%. Против циркулирующих в США вариантов коронавируса она показала эффективность в 93%, а от тяжелого и умеренного протекания заболевания спасала в 100% случаев.

Novavax заявила, что разработанная компанией вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%, пишет Reuters. Такие выводы делаются на основе исследования, проведенного в США и Мексике с участием 30 тыс. добровольцев.

Пока шли испытания, вариант вируса, впервые обнаруженный в Великобритании и теперь известный как вариант Альфа, стал наиболее распространенным вариантом, циркулирующим в США. Также были среди участников испытания обнаружены «бразильский», «южноафриканский» и «индийский» варианты, рассказал Reuters глава отдела исследований и разработок Novavax доктор Грегори Гленн. Против этих вариантов вакцина на основе белковых субъединиц показала эффективность в 93%

Вакцина была эффективна на 91% среди пациентов с высоким риском тяжелой инфекции и на 100% эффективна в предотвращении умеренных и тяжелых случаев COVID-19. По словам Гленна, вакцина была примерно на 70% эффективна против вариантов вируса, которые Novavax не смог идентифицировать. «С практической точки зрения, очень важно, чтобы вакцина могла защитить от вируса, который широко распространен», — сказал Гленн, комментируя данные об эффективности против штаммов.

Novavax заявила, что вакцина в целом хорошо переносится. Побочные эффекты у пациентов включали головную боль, утомляемость и мышечную боль, и, как правило, были незначительными. Небольшое количество участников испытали более серьезные побочные эффекты.

Компания сообщила, что продолжит производить 100 млн доз вакцины в месяц к концу III квартала 2021 года и выйдет на 150 млн доз в месяц в IV квартале 2021 года.

Вакцины на основе белковых субъединиц — это традиционная технология, которая для стимулирования иммунного ответа использует очищенные частицы вируса. Такие вакцины применяются, например, против коклюша и опоясывающего лишая.

Николай Соколов

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