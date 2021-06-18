«Эспарма ГмбХ» получила регистрацию «Общество с ограниченной ответственностью»

Представительство компании «Эспарма ГмбХ» в России 20 мая отметило полувековой юбилей. Ровно 50 лет назад Министерство здравоохранения СССР выдало первые регистрационные удостоверения на препараты компании. С какими главными достижениями представительство встречает свой праздник и почему в юбилейный год было принято решение получить регистрацию в качестве ООО, отказавшись от представительства как формы ведения бизнеса, рассказала директор по маркетингу и развитию бизнеса «Эспарма ГмбХ» Любовь Дупленко.

Препараты «Эспарма ГмбХ» вот уже 50 лет представлены на отечественном рынке. Далеко не каждая фармкомпания может гордиться столь долгой историей. Начинали с двух наименований. Первые оригинальные препараты компании, получившие регистрацию и появившиеся в советских аптеках в 1971 году, — Апизартрон®, крем на основе пчелиного яда, используемый для лечения болей в суставах и мышцах, и Эскузан®, препарат для здоровья вен, рассказала Любовь Дупленко. В 1976 году на рынок СССР вышел препарат Блемарен®, используемый в урологии для лечения и метафилактики нефроуролитиаза (мочекаменной болезни). Сегодня в портфеле компании представлены как новинки, так и давно зарекомендовавшие себя рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты для применения в гинекологии, урологии и других областях медицины.

В 2009 году «Эспарма ГмбХ» вошла в состав глобальной корпорации Aristo Pharma GmbH. Это придало бизнесу новый импульс развитию. Разработка новых препаратов стала одним из основных стратегических приоритетов. Продуктовый портфель расширился и продолжает расти, компания усиливает свое присутствие в регионах России, а также на рынках стран СНГ.

Конкуренция в терапевтических областях, где работает «Эспарма ГмбХ» в России, высока. Однако продукты компании не теряют позиций.

«Как и другие игроки рынка, мы имеем свою целевую аудиторию, — рассказала Любовь Дупленко. — Наша философия проста: мы хотим, чтобы каждый человек мог позволить себе быть здоровым. Именно поэтому производим востребованные в основных терапевтических нозологиях качественные и доступные по цене препараты».

Все препараты производятся в Европе, на заводах, имеющих GMP сертификаты России и Евросоюза.

«Время — также наш союзник, — отметила Любовь Дупленко. — Потребители, много лет применяющие препараты компании, уверены в их качестве и не готовы менять их на что-то другое».

За пять десятилетий на рынке компания нарастила большую экспертизу в профильных терапевтических областях. Активно взаимодействует с маркетинговыми и аптечными ассоциациями, сотрудничает с пациентскими организациями. Кроме того, компания «Эспарма ГмбХ» активно поддерживает национальные проекты в России и странах СНГ.

Компания плотно работает с лидерами мнений по приоритетным направлениям. «Один из старейших наших препаратов Блемарен® — средство для лечения мочекаменной болезни, присутствует на рынке страны с1976 года, — сообщила Любовь Дупленко. — Без преувеличения, его знают все урологи».

Юбилейный год ознаменовался для «Эспарма ГмбХ» новым этапом развития. Бизнес-подразделение меняет статус с представительства на общество с ограниченной ответственностью — ООО «Аристо Фарма» (по названию глобальной корпорации Aristo Pharma GmbH, в которую входит «Эспарма ГмбХ»).

«Представительство как структурное бизнес-подразделение не имеет права осуществлять коммерческую деятельность, регулировать ценообразование, — пояснила Любовь Дупленко. — Сейчас наши препараты продаются на российском рынке через несколько крупнейших дистрибьюторов, а мы как представительство осуществляем маркетинговую поддержку. Компания с формой собственности ООО может вести все виды коммерческой и маркетинговой деятельности, предусмотренные законодательством РФ. Став ООО «Аристо Фарма», мы будем сами импортировать и реализовывать нашу продукцию. Планируем сотрудничать не только с крупными дистрибьюторами, но и с небольшими региональными оптовиками, поставлять товар напрямую аптечным сетям и аптекам несетевой розницы».

Сейчас компания на этапе оформления новой формы собственности. ООО зарегистрировано, на очереди — лицензирование. В планах до конца года привезти в Россию первые партии собственных лекарственных препаратов под брендом ООО «Аристо Фарма».

Говоря о перспективах развития, которые компания видит перед собой в ближайшей и отдаленной перспективе, Любовь Дупленко отметила, что на следующий год запланировано несколько лончей.

«Мы расширяем свой портфель в направлениях «урология» и «гинекология», — уточнила она, — а также запланирован большой проект по релончу линейки лечебной косметики «Физиогель»».

Расширяется и охват присутствия. «Усиливаем наши собственные полевые силы сотрудниками sales force на аутсорсе, — подчеркнула Любовь Дупленко. — Наша задача — охватить всю Россию, увеличить знания о наших препаратах и помочь как можно большему числу пациентов, нуждающихся в качественном и доступном лечении. Кроме того, с 2020 года мы начали продвигать наши препараты в странах СНГ. В 2021 году к промоционной активности присоединились Монголия и Грузия».

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