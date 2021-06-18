В Белоруссии начались испытания собственной вакцины против COVID-19

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии Белоруссии сообщил о начале предварительных испытаний собственной вакцины против COVID-19. В создании препарата принимают участие пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, пишет информагентство «БелТА».

О разработке белорусского кандидатного варианта вакцины 7 мая объявил президент республики Александр Лукашенко. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — сказал он.

Разработку первого опытного образца непосредственно препарата планируется завершить к осени. Ожидается, что приступить к производству можно будет в 2022 году.

«Сейчас приступаем к предварительным исследованиям in vivo. Проводим накопление, очистку, инактивацию кандидатных вариантов и иммунизацию ими лабораторных мышей. Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный, не вызывает побочных реакций, приступим совместно с коллегами из других организаций Министерства здравоохранения к доклиническим испытаниям на разных животных», – сказал заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько.

Белорусская вакцина — цельновирионная инактивированная и двухдозовая. Разрабатывается по принципу китайского препарата Sinovac. Коронавирус выращивается на культуре клеток, инактивируется химическим методом, очищается, концентрируется и только потом вводится человеку в определенной дозировке, вызывая иммунный ответ в организме.

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