Вакцина немецкой CureVac от COVID-19 показала эффективность ниже 50%

Немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила о том, что ее вакцина от COVID-19 показала эффективность в 47%. Вывод об эффективности был сделан на основе данных исследования 2b/3, в котором приняли участие около 40 тыс. пациентов из Европы и Латинской Америки.

Компания изучила 134 случая COVID-19 с испытаний, 124 случая были рассмотрены на штаммы, вызывающие заболевание. Оказалось, что более половины случаев (57%) были вызваны «вариантами, вызывающими беспокойство», куда входят штаммы Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Остальные случаи также были связаны с новыми вариантами Лямбда, обнаруженным в Перу и B.1.621 из Колумбии. Оригинальный штамм обнаружили только у одного человека. Всего в исследуемой группе циркулировало 13 вариантов вируса, добавляет компания

CureVac заявила, что, согласно промежуточным результатам исследования, вакцина эффективна для более молодых пациентов, но она не показала эффективность в группе лиц старше 60 лет, которая подвергается наибольшему риску развития тяжелой формы COVID-19.

«Хотя мы надеялись на более сильный промежуточный результат, мы понимаем, что продемонстрировать высокую эффективность при таком беспрецедентно широком разнообразии вариантов сложно. По мере того, как мы приближаемся к завершению анализа с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться», — заявил генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

В ноябре Европейский союз заключил с CureVac соглашение по поставкам до 405 млн доз вакцины, пишет Reuters. Из них 180 млн могут быть поставлены опционально. Также компания подписала меморандум о взаимопонимании с Германией на поставку еще 20 млн доз.

Николай Соколов

pharmvestnik