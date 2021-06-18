Этический комитет Минздрава одобрил испытания новой противотуберкулезной вакцины центра Гамалеи

Этический комитет Минздрава одобрил проведение оценки эффективности вакцины «ГамТБвак» против первичного туберкулеза, разработанной институтом им. Н.Ф. Гамалеи. Предположительно речь идет о III фазе исследования.

Совет по этике Минздрава России одобрил протокол испытаний №02-ГамТБВак-2020 на новый иммунологический препарат для профилактики туберкулеза. Его разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Решение принято 8 июня 2021 года.

Протокол клинического исследования был представлен компанией ООО «иФарма», входящей в группу компаний «ХимРар».

Исследователи планируют оценить способность вакцины на основе синтезированных белков предотвращения развития первичного туберкулеза органов дыхания, не ассоциированного с ВИЧ-инфекцией. В изучении клинических показателей препарата примут участие здоровые добровольцы в возрасте 18-45 лет на базе нескольких клинических центров.

Информации о том, какая фаза испытаний клинических исследований будет проводится, в протоколе комитета нет. Предположительно речь идет о III фазе. Результаты первых двух фаз испытаний уже опубликованы в международной базе клинических исследований ClinicalTrials.

В мае заведующий отделом природноочаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Артем Ткачук в интервью «Известиям» рассказал, что разработчики ожидают финального решения Минздрава и Росздравнадзора по проведению третьей фазы клинических исследований в течение месяца. «Мы планируем завершить эту работу за два года. Все зависит от скорости набора добровольцев. Потому что нам требуется порядка 8 тыс. человек, чтобы показать статистические все данные корректно», — сообщил Ткачук.

Сейчас для профилактики туберкулеза применяют вакцину на основе живых клеток микобактерии туберкулеза (БЦЖ). Разработка ученых из Центра им. Гамалеи – рекомбинантная вакцина, созданная на основе синтезированных в лаборатории белков. Отсутствие живого возбудителя в препарате позволит расширить показания для его применения, в том числе у людей с ослабленным иммунитетом.

Также вакцина обладает двойным эффектом и может применяться для профилактики заболевания и для его лечения. Входящие в состав препарата компоненты избирательно стимулируют звенья иммунного ответа.

Новую вакцину планируют использовать у людей старше 18 лет, но после прохождения соответствующих испытаний не исключено, что она подойдет и детям.

В феврале Роспатент включил вакцину от туберкулеза Центра им. Гамалеи в TOP10 лучших российских изобретений 2020 года.

Таисия Кубрина

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