Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов ралтегравир, бедаквилин и амикацин.

Объявления об аукционах размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие заканчивается 25 июня.

– Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 892 479,80 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.06.2021 10:40.

– Бедаквилин, таблетки, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 777 477,30 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.06.2021 10:55.

– Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 824 330,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.06.2021 11:10.

Два аукциона на закупку противотуберкулезного препарата амикацин 500 мг и амикацин 1000 мг, объявленные в середине мая, не состоялись из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие.

В начале июня «ФВ» писал, что Центр лекобеспечения с апреля не может закупить противотуберкулезные препараты. Причина несостоявшихся аукционов – низкая начальная цена контрактов.

Елена Сидорова

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