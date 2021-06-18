Аптеки просят упростить систему налогообложения для фармотрасли

После отмены ЕНВД региональные сети уходят с рынка из-за нерентабельности бизнеса. В связи с этим СРО «Ассоциация независимых аптек» от лица Альянса фармассоциаций обратилась к Комитету по охране здоровья Госдумы с просьбой упростить систему налогообложения для фармотрасли (копия письма есть в распоряжении «ФВ»).

Что происходит с рынком

Фармрынок становится убыточным — маленьких игроков поставили на грань выживания, рассказал «ФВ» депутат от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.

По его словам, отмена ЕНВД и новые правила лицензирования и маркировки лекарств превратили малый фармбизнес из низкомаржинального в нерентабельный. «Если сети сегодня что-то и зарабатывают, то не более 5%. В некоторых случаях маржа сведена к нулю и даже отрицательным значениям», — заявил Натаров.

Предложение аптек

Как считают в ассоциации, переход с ЕВНД на УСН поставил многие региональные аптечные организации в условия жесткой экономии и вынужденного сокращения рабочих мест. Это существенно сказалось на лекарственном обеспечении населения в виде сокращения аптечного ассортимента. «Многие аптеки были вынуждены закончить свою деятельность, не выдержав резко увеличившегося налогового бремени», — следует из обращения.

В 2020 году аптеки уже обращались с похожей просьбой к главе Минэкономразвития, но не получили никакой обратной связи от профильного министерства. Ситуация продолжает развиваться негативно: субъекты, в которых не снизили ставки по УСН, теряют налогоплательщиков, переезжающих в регионы с более приемлемыми налоговыми условиями.

Для решений проблемы ассоциация предлагает:

Уменьшить ставки по УСН для аптечных организаций на региональном уровне в качестве меры поддержки малого и среднего аптечного бизнеса. Увеличить предельный размер доходов (годовой выручки) плательщика УСН, установленного ст. 346.12 НК РФ, до 400 млн руб. Предложение аргументируют тем, что, несмотря на рост товарооборота, доходность малых аптечных сетей и единичных аптек не увеличилась в связи с возросшими издержками (налоговые расходы, растущие тарифы на коммунальные услуги, установки онлайн-касс и т.д.). При этом, при увеличении товарооборота чуть выше 200 млн руб. в год, аптеки вынуждены переходить с упрощенного режима налогообложения на обычный. Расширить перечень расходов, содержащихся в ст.346.16 НК РФ, на которые налогоплательщик УСН может уменьшить доходы.

Эти меры, по мнению ассоциации, позволят создать благоприятные условия для развития малого аптечного бизнеса, сохранить налогоплательщиков в своих субъектах, не сокращать рабочие места в регионах и сохранить лекобеспечение на высоком уровне.

О негативных последствиях перехода с ЕНВД на иные системы налогообложения отрасль предупреждала уже давно, пояснила «ФВ» директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. По ее словам, налоги аптечных организаций выросли в 8—10 раз. Аптеки не умещаются в лимит УСН, поскольку закупки лекарств и антисептиков в аптеках продолжают увеличиваться в связи с пандемией, ссылается Преснякова на данные регионов. При этом расходы организаций также продолжают расти, в результате чего выручка сетей по факту не растет, но доступ к упрощенной схеме для них закрывается.

Более того, аптечные налоги напрямую связаны с ценообразованием лекарств и их конечной ценой для потребителя. Скажется на доступности лекарств и возможная отмена уведомительного режима маркировки лекарств. В результате, при столкновении этих факторов, рынок рискует вновь столкнуться с ситуацией, когда лекарства перестанут доходить до потребителя вовремя и в нужных количествах.

В начале июня ассоциация уже обращалась к правительству с просьбой продлить действие уведомительного режима маркировки лекарств до 1 февраля в связи с трудностями региональных аптечных организаций.

Депутаты услышали

В этот раз депутаты прислушались к мнению аптечных организаций. По словам Натарова, внезапно возникшие расходы после введения маркировки, сопровождающиеся новыми расчетами по налогам, действительно привели к нерентабельности малого аптечного бизнеса. Он также отметил, что рост цен на лекарства не принес выгоды аптекам. «Рост дала сама фармацевтическая субстанция — то есть лекарственные средства, завязанные на импорте. Производители и поставщики субстанции сегодня, возможно, и в плюсе, но аптеки в минусе», — рассуждает он.

Депутат заявил, что он и его коллеги обсудят вопрос налоговых послаблений для фармотрасли в Госдуме и подготовят свои предложения. Он будет поднят уже на осенней сессии.

Руслан Мавлиханов

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