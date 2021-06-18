Опция «Забрать за час» заработала во всех регионах присутствия «Здравсити»

Опция «Забрать за час» через онлайн-бронирование товаров на сайте «Здравсити» стала доступна в 5 тыс. аптек во всех регионах присутствия онлайн-ресурса. Ранее данная услуга была запущена в тестовом режиме в Московском регионе.

При оформлении заказа на сайте zdravcity.ru или в мобильном приложении «Здравсити» покупателю предлагается список аптек, откуда он может забрать товар через час. Оформив заказ, клиент получает смс-оповещение с уникальным номером и суммой заказа, адресом и контактами выбранной аптеки. Оплата производится при получении любым удобным способом: наличными или банковской картой. При оформлении рецептурных препаратов провизору необходимо предъявить рецепт. Заказ хранится в аптеке 48 часов с момента бронирования.

«В ассортименте «Здравсити» сегодня представлено более 28 000 наименований лекарственных препаратов, медицинской техники и товаров для красоты и здоровья, — отмечает коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. — Это единственный федеральный сервис, который предлагает своим клиентам сразу несколько удобных способов получения товара – бронирование в аптеке, доставку в ближайшую аптеку или курьерскую доставку безрецептурных препаратов и нелекарственного ассортимента. Сервис бронирования удобен в ситуациях, когда препарат нужен срочно – при выборе товара покупатель видит список аптек, в котором он представлен, и цену, и может сделать выбор по местоположению и стоимости. Также сервис востребован для покупателей, которым нужны редкие препараты – система поиска выдаст список аптек, где он есть в наличии. В пилотном режиме опция была запущена в конце 2020 года в Москве и Московской области. Уже сейчас опцию «Забрать за час» через онлайн-бронирование выбирают более 5% всех пользователей «Здравсити».

В компании отмечают, что крупные аптечные сети интегрируются с «Здравсити» напрямую через API ресурса. Для единичных аптек и малых сетей партнером по подключению выступает ассоциация «ПроАптека», которая помогает аптекам интегрироваться и размещать свои прайс-листы на онлайн-ресурсе.

В планах «Здравсити» на 2021 год увеличить до 10 000 число аптек-партнеров, предоставляющих услугу онлайн-бронирования.

Информация от компании:

«Здравсити» – онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК» для заказа и доставки лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья.

Федеральный сервис предлагает все способы получения товара: доставка заказа до аптеки, онлайн-бронирование товаров в наличии аптеки, курьерская доставка.

Аудитория ресурса – более 9 млн чел. в месяц.

«Здравсити» охватывает 80 регионов России, объединив более 16 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 г. Партнеры проекта – компании экосистемы Сбера, Яндекс и Mail.Ru Group.

В ассортименте «Здравсити» свыше 28 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики.

Материал партнера: ГК «Протек»

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