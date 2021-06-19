«Фармимэкс» поставит фонду «Круг добра» Вимизайм и Стрензик на 904,1 млн рублей

ФКУ Минздрава было объявлено два аукциона на Стрензик на общую сумму 191 млн рублей и три аукциона на Вимизайм на 713,1 млн рублей.
Асфотаза альфа применяется при терапии гипофосфатазии, элосульфаза альфа – для лечения мукополисахаридоза IV А типа. В начале апреля 2021 года экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение профинансировать лечение данных заболеваний.
Весной 2021 года «Круг добра» завершил плановую закупку Эврисди (рисдиплама) и Спинразы (нусинерсена) – препаратов для терапии СМА. Аукционы на поставку рисдиплама для подопечных фонда выиграла фармкомпания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко». Поставщиками нусинерсена стали «Фармстандарт» и «Фармстор». В мае были объявлены дополнительные аукционы на данные препараты, их выиграли «Фармэко» и «Фармстандарт».
В конце апреля ФКУ Минздрава объявило аукционы на канакинумаб (Иларис от Novartis) на 78,7 млн рублей и алглюкозидазу альфа (Майозайм от Sanofi) на 83,9 млн рублей. В мае стало известно, что «Фармимэкс» поставит фонду Иларис, а «Санофи Россия» – Майозайм. Иларис одобрен попечительским советом фонда для терапии FMF, ФНО и КАПС, Майозайм – для терапии болезни Помпе.
В конце мая 2021 года Правительство РФ выделило фонду «Круг добра» 10,2 млрд рублей на закупку лекарств, зарегистрированных в России. Это второй транш, первый был произведен в феврале 2021 года.
Фото: tvanouvelles.ca