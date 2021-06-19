R&D центр «Герофарм» стал первой в РФ аккредитованной коммерческой GLP-лабораторией

Научно-исследовательский центр компании «Герофарм» стал первой коммерческой лабораторией в России и одновременно первым центром, который проводит испытания in vitro в соответствии со стандартами GLP, сообщает фармпроизводитель.

«Лаборатория фармакологии научно-исследовательского центра подтвердила статус соответствия международным стандартам надлежащей лабораторной практики, получив национальную аккредитацию GLP. Инспекция проводилась экспертами Федеральной службы по аккредитации РФ», — говорится в сообщении.

На данный момент в России существуют 12 центров, которые получили аккредитацию GLP, восемь из них функционируют и входят в реестр испытательных лабораторий, соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики. Еще у четырех статус соответствия GLP временно приостановлен. Эти организации являются государственными и проводят испытания in vivo (на лабораторных животных). Научно-исследовательский центр «Герофарм» стал 13 аккредитованным GLP-центром в России.

«При выстраивании работы научно-исследовательского центра компании мы изначально руководствовались стандартами GLP. В 2019 году был сделан первый шаг в получении документального подтверждения этому – пройдена добровольная сертификация Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», а сейчас мы получили уже национальную GLP аккредитацию. Это выход на новый уровень и начало большого пути по получению аккредитации уже зарубежным, а именно европейскими регуляторами. Она внесет значимый вклад в развитие экспортного потенциала компании и позволит ускорить выход лекарственных средств «Герофарм» на рынки ЕС», – отметил директор научно-исследовательского центра «Герофарм» Роман Драй.

Правила GLP применяются в мире как обязательный стандарт качества проведения доклинических лабораторных испытаний. Они описывают единую строгую систему, которая обеспечивает объективность и воспроизводимость данных. Она касается всех процессов организации, в том числе порядка проведения исследований, используемого оборудования, квалификации персонала, методик ведения отчетности и других аспектов.

gxpnews