У российских врачей и медперсонала хватает времени на чтение

Все привыкли уже к тому, что врачи перезагружены, причем не только в последний год. Большой поток пациентов, огромное количество бумажной работы, врачам и отдохнуть некогда, не то что читать специальную литературу. А о среднем медперсонале и речи нет. Платформа “Справочник врача” провела опрос среди своих пользователей и выяснилось, что все не так, как кажется.

Опрос проходил среди пользователей платформы «Справочник Врача» с мае-июне 2021. В опросе приняли участие 2389 врачей-специалистов (67%), 456 сотрудников среднего медицинского персонала (13%), 743 студентов и других специалистов (21%). Всего в опросе приняли участие 3588 респондентов.

Профильные российские научные журналы, точнее, отдельные статьи из них читает 59,7% респондентов. Врачи-специалисты и студенты читают больше (60,7% и 61,2% соответственно), но и средний медицинский персонал отстает незначительно: 52% ответили так же. Среди не читающих даже отдельные статьи (а таких 32%), больше всего как раз среднего медперсонала – 45,4%.

Среди тех, кто читает журналы или хотя бы отдельные статьи, обращает внимание на то, в какой базе данных рецензируется журнал (Web of Science, Scopus, NIH), примерно половина: 26,4% опрошенных считают это важным, а еще 19,3% обращают внимание, но не считают это важным. Важнее всего рецензируемость журнала для студентов: 39,4% считает этот фактор значимым. По понятным причинам – студенты вращаются в академической среде, где рецензируемость журнала критична. Мнение врачей-специалистов разделилось примерно поровну: 24,2% считают важным, а 20,3% — нет.

Среди российских медицинских СМИ лидируют “Медпортал” (medportal.ru) – 32,2%, «Медвестник» (medvestnik.ru) – 28,1% и «Медач» (medach.pro) – 22,7%. Последний особенно популярен у студентов (40,1%), а вот средний медперсонал отдает предпочтение “Медицинской России” – 28,3% (в общей выборке его отметили 18,9% респондентов).

Зарубежные медицинские СМИ у респондентов гораздо менее популярны: только 34,1% респондентов ответили, что читают их. И то, предпочтение отдают информации на сайтах международных профессиональных сообществ (50,3%). Главными читателями сайтов профсообщества является как раз средний медперсонал: 64,6% против 49,9% врачей-специалистов и 45,9% студентов-медиков. MedScape читает 34,4% респондентов, в основном это делают студенты (42,1%) и врачи-специалисты (34,3%).

Короткие и средние материалы популярнее всего: их предпочитают 44,6% респондентов. И именно их предпочитают врачи (44,4%) и студенты (46,3%). Короткие статьи разного качества и тематики предпочитает средний медперсонал – 45,6%.

Медицинский видеоконтент предпочитают смотреть на Youtube (67,7%, больше всего этот канал привлекателен (и, видимо, привычен) для студентов – 83,3%. Профессиональные ресурсы для проведения вебинаров предпочитают 42,6% респондентов, а профессиональные социальные сети и приложения выбирают 37,6%. Студенты, кроме Youtube, смотрят ВКонтакте: 48,9%. Эта соцсеть популярна и у среднего медперсонала – 46,3%, а вот у врачей она менее популярна: там медицинский видеоконтент смотрят только 25,6% опрошенных.

Лекции на специализированных ресурсах смотрят 72,6% опрошенных, причем наибольшей популярностью они пользуются у врачей (78,3%), студенты и средний медперсонал лекциями интересуются меньше (65,8% и 53,9% соответственно).

На медицинскую рекламу респонденты обращают внимание. Больше всего ее, по мнению респондентов, на Youtube – 57% респондентов заметили ее там.

Среди российских профильных приложений, социальных сетей для врачей и профильных ресурсах лидирует «Справочник врача» (напомним, на его платформе проводился опрос) – 75,8% респондентов отметили его, «Врачи РФ» выбрал 21,2%, а «Доктор на работе» — 18,5%. Еще 15,3% респондентов ответили, что не читают ничего из предложенного, потому что им не хватает профильного контента.