Минпромторг предложил актуализировать перечень медизделий для ограничений в госзакупках

Министерство промышленности и торговли РФ для эффективного применения механизма «третий лишний» предложило актуализировать перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, в отношении которых установлены ограничения допуска к госзакупкам. Соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Его обсуждение продлится до 30 июня.

Согласно документу, планируется внесение изменений в постановление правительства от 5 февраля 2015 г. № 102. В проекте постановления из перечня предлагается исключить медизделия, которые в настоящее время не производятся на территории государств- членов ЕАЭС, и медизделия, которые являются комплектующими элементами основного медицинского изделия, а также уточнить коды, которыми классифицируются медицинские изделия.

В Минпромторге отметили, что для поддержки отечественных производителей медизделий, не уступающих по качеству зарубежным, а также для снижения зависимости страны от импорта таких изделий в России и действует постановление правительства Российской Федерации № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Им предусмотрены ограничения допуска отдельных видов иностранных медизделий к госзакупкам (за исключением стран-членов ЕАЭС) при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки. В противном случае заявка, содержащая предложение о поставке медицинского изделия иностранного происхождения, подлежит допуску на равных условиях с заявками, в которых предложены отечественные медизделия.

Проект закона призван помочь стимулировать увеличение производства отечественных медизделий и открытие новых производств при имеющихся производственных мощностях, которые позволяют удовлетворить потребности российской системы здравоохранения. Финальное решение будет принимать правительство с учетом детальной оценки всех существующих потребностей системы здравоохранения Российской Федерации.

gxpnews