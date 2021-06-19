Biogen прекращает разработку антител против тау-белка для лечения болезни Альцгеймера

Компания Biogen прекратила разработку средства против тау-антител, которое должно было предназначаться для борьбы с болезнью Альцгеймера. Препарат не смог достичь основной конечной точки в исследовании II фазы. Другой препарат компании Biogen против болезни Альцгеймера был одобрен FDA на прошлой неделе.

Biogen прекратила клиническую разработку препарата gosuranemab против тау-антител, пишет PMLive. Исследование TANGO было предназначено для оценки его эффективности в замедлении темпов клинического прогрессирования у пациентов с легкими когнитивными нарушениями (MCI), вызванными болезнью Альцгеймера.

Однако антитело против тау-белка в исследовании II фазы не достигло первичной конечной точки по сравнению с исходным уровнем по шкале клинической оценки деменции на 78-й неделе испытания. Исследование также не обнаружило положительного влияния лечения на другие конечные точки эффективности, такие как Шкала оценки когнитивных функций при болезни Альцгеймера (ADAS-Cog 13) и Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE).

«Хотя мы разочарованы результатами исследования gosuranemab во II фазе, мы знаем, что путь к инновациям не прямой и что мы всегда извлекаем уроки из каждого испытания», — заявил руководитель отдела исследований и разработок компании Biogen Альфред Сандрок. «Мы инвестируем в широкий спектр нейробиологических [технологий], включая другие подходы к тау-терапии при болезни Альцгеймера», — добавил он.

Gosuranemab предназначен для нацеливания на N-конец тау-белка. Это одна из новых целей, для которой разрабатываются лекарства при болезни Альцгеймера, а также при других заболеваниях, таких как лобно-височная деменция.

Другой препарат компании Biogen против болезни Альцгеймера Aduhelm (адуканумаб) был одобрен FDA на прошлой неделе, но некоторые эксперты подвергли критике это решение. Так, многие аналитики раскритиковали цену на препарат. Его годовой курс стоит 56 тыс. долл.

Николай Соколов

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