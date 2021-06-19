Минобороны разрабатывает мукозальную вакцину в виде жвачки против COVID-19

Центральный НИИ Минобороны разрабатывает мукозальную вакцину против коронавирусной инфекции в виде жевательных таблеток и пастилок. После испытаний препарат будет включен в различные схемы лечения и профилактики COVID-19.

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жевательной резинки и пастилок, пишет РБК. Как сообщил изданию источник, близкий к военному ведомству, работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны. Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил изданию эту информацию.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», – сказал источник.

Ранее этот военный институт совместно с Научно-исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Как писал «ФВ» в конце апреля, за год Роспатент выдал 248 патентов на изобретения, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19, в том числе 15 патентов на вакцины, 34 на противовирусную терапию и 25 на диагностические тест-системы. Также отмечены патенты на спрей для носа или жидкость для ингаляций против коронавируса от ФМБА и вакцина против COVID-19 в виде спрея от центра Гамалеи.

Фото: mil.ru

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