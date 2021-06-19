Рост цен на импортные фармсубстанции установил исторический рекорд в 2020 году

В 2020 году цены на импортные субстанции выросли на 23,9%. В современной истории российского фармрынка это абсолютный рекорд.

По итогам 2020 года показатель индекса цен в отношении импорта фармсубстанций (АФИ) в Россию, рассчитанный по формуле Ласпейреса, достиг 23,9%. В современной истории российского фармрынка это абсолютный исторический рекорд, говорится в сообщении аналитического агентства RNC Pharma, поступившем в «ФВ».

За последние 10 лет более-менее сопоставимый показатель инфляции аналитики фиксировали только в 2015 году, тогда цены на фармсырье выросли на 19,9%. На тот момент основной причиной повышения цен стала девальвация рубля, стоимость доллара по отношению к рублю выросла почти на 60%, евро прибавил порядка 33%.

В 2015 году основным платежным средством в отношении поставок АФИ в Россию выступал доллар, на американскую валюту приходилось 86,3% всех поставок фармсырья, вторую строчку занимал евро (6,9%), российская валюта – 4,8%. За последние пять лет картина заметно изменилась, в 2020 году рублями оплачивалось уже 15,8% всех поставок АФИ, долларами – 69,4%.

Помимо макроэкономики в прошлом году на динамику цен оказывало влияние еще несколько факторов, в частности рост цен провоцировал общий дефицит сырья, возникший из-за пандемии COVID-19, сказывалась и ценовая политика китайских поставщиков, которые уже несколько лет подряд повышают цены вслед за изменением экологического законодательства и закрытием ряда предприятий, которые не соответствовали новым требованиям. Этот фактор влияет на цены уже почти три года подряд.

«Проблема рекордного роста цен на фармацевтическое сырье в условиях почти тотальной импортозависимости отечественного фармпрома, к большому сожалению, чревата не только повышением цен на внутреннем рынке. За счет регулирования цен на ЖНВЛП и фактически полной невозможности индексации цен производство отдельных наименований лекарств просто прекращается. При этом каких-то действенных способов превентивного отслеживания подобных рисков у регуляторов российского фармрынка просто не существует», – говорится в отчете RNC Pharma.

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