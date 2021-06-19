Бывший топ-менеджер ГК «Медполимерпром» Джин Спектор осужден на четыре года колонии

Бывший председатель совета директоров ГК «Медполимерпром» Джин Спектор признан виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, за содействие в продвижении производимых компаниями фигурантов дела препаратов. Останкинский районный суд Москвы назначил Спектору наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере трехкратной суммы взятки (14,1 млн рублей).

Спектор полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело было рассмотрено судом в особом порядке, без исследования доказательств.

В деле также фигурировали бывший гендиректор ООО «Проммед Рус» Максим Якушкин, а также советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Джин Спектор и Анастасия Алексеева были арестованы Басманным районным судом Москвы в феврале 2020 года, тогда Спектор вину отрицал.

По версии следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от Максима Якушкина взятку – 4 млн рублей – в виде поездки на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. Джин Спектор и Вадим Белоножко выступали посредниками при передаче этой взятки, считали следователи. Взятка полагалась Алексеевой за содействие во внесении изменений в приказ Минздрава РФ №183н от 22 апреля 2014 года в части внесения производимых компаниями фигурантов дела препаратов в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

По данным «Интерфакса», уголовное преследование Максима Якушкина и Вадима Белоножко прекращено. Расследование в отношении Анастасии Алексеевой было завершено в июне 2020 года, в сентябре этого же года дело было передано в прокуратуру.

Кроме того, по другому эпизоду – дача взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ) – в сентябре 2020 года был задержан бывший генеральный директор ГК «Медполимерпром» Алексей Борисов. В декабре 2020 года он признал вину, сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Джин Мирон (Евгений Миронович) Спектор – бывший топ-менеджер фармацевтической ГК VAM, в 2017-2018 годах он возглавлял совет директоров ГК «Медполимерпром», затем был директором по развитию бизнеса фармкомпании «ХимРар». Спектор активно занимался GR-продвижением бизнеса ГК «Медполимерпром», например, в апреле 2017 года принял участие в совещании у Аркадия Дворковича в его резиденции «Горки». Там обсуждались меры поддержки локализации производства медизделий. Представителей других компаний на этом мероприятии не было.

В сентябре 2017 года компания «Медполимерпром» стала единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке объемом 12 млрд рублей. Такой статус компании достался потому, что она подходила под критерии правил поддержки отечественного производства профильной продукции, установленных постановлениями Правительства РФ №967 и №968 от августа 2017 года. В 2018 году компания «Медполимерпром» поставила по госзаказу медизделия на 893 млн рублей.

Однако в декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде РФ бывший на тот момент вице-премьером Дмитрий Козак (сейчас замруководителя Администрации Президента РФ) пересмотрел условия этого рынка. В итоге тематические постановления были обновлены таким образом, что на преференции смогли претендовать все отечественные производители медизделий из ПВХ. Весной 2018 года вице-премьер Аркадий Дворкович был отправлен в отставку, сейчас он является председателем фонда «Сколково».